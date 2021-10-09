Бывший президент Ирана Абул-Хасан Бани-Садр скончался в возрасте 88 лет | Иран

Абул-Хасан Бани-Садр, который стал первым президентом Ирана после Исламской революции 1979 года, прежде чем бежал в изгнание. Франция, в возрасте 88 лет.

Его жена и дети сообщили на официальном сайте Bani-Sadr, что он скончался в субботу в больнице Petit-Salpetriere в Париже после долгой борьбы с болезнью.

Бани-Садр вышел из безвестности и стал первым президентом Ирана в феврале 1980 года с помощью исламских священнослужителей. Но после борьбы за власть с радикальными священнослужителями в следующем году он бежал во Францию, где провел остаток своей жизни.

Объявив о смерти, его семья сказала на своем веб-сайте, что Бани Садр «защищал свободу перед лицом новой тирании и угнетения во имя религии».

Джамалуддин Бакнаджад, его давний помощник, сказал, что его семья хотела бы похоронить его в Версале, пригороде Парижа, где он жил во время изгнания.

В интервью Reuters в 2019 году бывший президент сказал, что Рухолла Хомейни предал принципы революции после прихода к власти в 1979 году, добавив, что это оставило «очень горький» вкус у некоторых из тех, кто вернулся с ним в Тегеран. в победе.

Бани-Садр вспомнил, как 40 лет назад в Париже он был убежден, что исламская революция религиозного лидера проложит путь к демократии и правам человека после правления шаха.

В интервью он сказал: «Мы были уверены, что религиозный лидер берет на себя обязательства и что все эти принципы будут реализованы впервые в нашей истории».