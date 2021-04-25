Бывший российский банкир Лебедев запускает DeFi Business

Александр Лебедев – не обычный русский миллионер.

Офицер КГБ в Советском Союзе, видный банкир в постсоветской России и непопулярный миллионер при президенте Владимире Путине, Лебедев теперь привязал свою повозку к криптовалюте. Во многом привлекательность криптовалюты заключается в том, что она должна превзойти ту же банковскую отрасль, которая сделала Лебедева богатым.

«В течение 20 лет я расследовал банковское мошенничество», – сказал он. «Я подумал, что было бы ошибкой упустить такую ​​возможность. [to do transactions] Без мошенников-аудиторов, банков и юристов. Это отличная история “.

Лебедев встретил этого репортера CoinDesk в своем офисе с видом на горизонт Москвы и произведениями искусства на каждой стене. В серых джоггерах и белых кроссовках он сидел, покачиваясь в мягком кресле-мешке, и был готов отправиться на другое собрание, как только его секретарь произнесла слово.

Он сказал, что обычно инвестирует в бизнес, финансируемый ценными бумагами, но сегодня он говорит о своем новом криптопроекте, «умном банке», использующем децентрализованное финансирование (DeFi) под названием InDeFi.

Лебедев присоединяется к растущим в мире рядам капиталистов, влюбленных в индустрию блокчейнов и криптовалют, включая таких гигантов, как Илон Маск из Tesla, Джек Дорси из Twitter и другие, а также российский олигарх Владимир Потанин.

От банкира к банку

Лебедев А. Billionair Forbes еще в 2012 году (конкурирует с этим лейблом). Он был владельцем Национального резервного банка с ярким политическим прошлым и был членом различных политических партий в России. Несмотря на то, что он в прошлом офицер КГБ, Лебедев приобрел репутацию либерального бизнесмена, поддерживая независимую российскую газету «Новая газета» и благотворительный фонд последнего советского лидера Михаила Горбачева.

Он также владеет двумя британскими газетами, The Independent и Evening Standard, которыми управляет его сын Евгений, которые помогли семье достичь элиты в Великобритании. Однако в 2008 году небольшая российская газета, принадлежащая Лебедеву, опубликовала статью о том, что у президента Путина был роман с олимпийской чемпионкой гимнасткой Алиной Кабаевой. Статья началась с крушения бизнесмена в России, о чем пишут в своей книге журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган. книга «Граждане: хаотическая и жестокая история российских изгнанников, иммигрантов и агентов за рубежом».

Моя техника кодирования: мы должны исключить банки как структуру. Шифрование устраняет эту систему, что облегчает мошенничество.

READ Великобритания полностью поддерживает Чехию после изгнания русских. После рейдов на его банк, покушения и уголовного дела за участие в кулачной драке во время телешоу Лебедев оказался Продажа Его банковский бизнес и акции ведущей российской авиакомпании «Аэрофлот». Его состояние уменьшилось до 400 миллионов долларов В 2014 году он обвинил свои проблемы в конфликте с мощной российской спецслужбой, ФСБ, которую он критиковал за коррупцию, в Интервью С Forbes в 2019 году.

Он также резко раскритиковал глобальную финансовую организацию, описав индустрию оффшорных налоговых убежищ и практику уклонения от уплаты налогов.Глобальный финансовый отдел. ”

Это то, что привело его к шифрованию.

Аргумент Лебедева состоит в том, что хорошо зарекомендовавшие себя финансовые институты, помимо проведения очень обременительных трансграничных транзакций, иногда способствуют мошенничеству, а не предотвращают его. Его вера была недавно подтверждена так называемым Файлы FinCEN Скандал показывает, что самые известные банки мира помогли направить триллионы долларов преступным организациям.

«Моя методология в отношении криптовалют: мы должны исключить банки как структуру», – сказал он. «Крипто устраняет эту систему, которая способствует мошенничеству».

По мнению Лебедева, криптовалюты могут не только предотвратить отмывание денег лучше, чем существующие механизмы борьбы с отмыванием денег, которые, по его мнению, не работают, но также могут быть использованы для более эффективного отмывания украденных или скрытых денег. По его словам, эти деньги, отмытые с помощью криптовалют, по крайней мере, снова войдут в экономику, что является чистой выгодой.

Есть много федеральных силовиков и генералов полиции. [in Russia] «Они хранят миллиарды наличными в подвалах своих дворцов», – сказал Лебедев. “И их никогда не поймают, поэтому деньги остаются вне обращения. Так почему бы не позволить им мыть посуду? [the] Деньги через шифрование и разрешение [it] Служить потребностям России? Я здесь в спорном районе “.

Андрей Солдатов, соавтор книги о Лебедеве, среди прочего, считает, что бывший банкир может рассчитывать на получение выгоды от криптовалют двумя другими способами.

«Некоторое время назад Лебедев оказался в сложной ситуации. Он амбициозен, но ему приходится работать в очень узких рамках, которые для него нарисовал Кремль.« Конечно, он был бы счастлив расширить эти границы », – сказал Солдатов.

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Солдатов добавил, что Лебедев построил всю свою карьеру на том, чтобы приносить пользу Кремлю, а это означает, что бывший банкир мог бы помочь правительству решить проблемы с криптовалютой, если это необходимо. READ Плавающий налог делает экспорт пшеницы «огромной авантюрой» для российских торговцев зерном - Реальное время.

Российские власти в последние годы проявляют умеренный интерес к криптовалютам. Летом прошлого года президент Путин подписал закон, регулирующий выпуск и торговлю цифровыми ценными бумагами, в котором криптовалюта была названа разновидностью собственности. Законопроект, регулирующий налогообложение криптовалют, в настоящее время ожидает в национальном парламенте. Тем временем Центральный банк России приступает к пилотному запуску прототипа национальной цифровой валюты – цифрового рубля.

Игра DeFi

На данный момент Лебедев очень увлечен децентрализованными финансами (DeFi) и хочет женить ее на традиционном фондовом бизнесе в своем стартапе InDeFi. Компания с эстонской лицензией, но штаб-квартира находится в Москве, InDeFi в настоящее время предлагает вклады в стабильных DAI, BUSD и USDT.

Клиенты получают вознаграждение в виде процентов на их депозиты, накапливаемые на таких платформах, как Compound и Venus, хотя InDeFi принимает на себя часть этого, а также получает коды вознаграждения для конкретного проекта, IDF, которые теперь торгуются (но еще не включены в белый список) на DEX на основе BSC. . Пирог По цене 2,25 BUSD за 1 IDF.

Лебедев говорит, что у InDeFi есть особый способ увеличения вознаграждения в качестве стимула для владельцев DAI использовать его компанию вместо того, чтобы напрямую вкладывать свои деньги в Compound. В белые бумаги Представляя обзор проекта, Сергей Тихомиров, постдокторант, изучающий блокчейны в Люксембургском университете, сказал, что не раскрывает каких-либо конкретных механизмов увеличения прибыли.

«Из веб-сайта и официального документа неясно, как именно проект может гарантировать прибыль и почему говорится, что« пассивная прибыль невозможна », – сказал Тихомиров. – Для получения прибыли нужен риск, но неясно, какие риски здесь есть. «На данный момент невозможно оценить перспективы этого проекта», – добавил он.

Генеральный директор InDeFi Сергей Менделеев, основатель зарегистрированной криптовалютной биржи Garantex Estonia, сказал CoinDesk, что проект использует набор инструментов DeFi, включая депозиты, сельское хозяйство и экспресс-кредиты, под одной крышей. Смарт-контракт, Что позволяет снизить количество транзакций и торговых комиссий.

Речь шла о смарт-контракте Чекер По словам Менделеева, аудиторской фирмой Pessimistic blockchain (аудит ссылается на проект DeFireX, в который он присоединился к InDeFi и внес свой вклад в их технологический бизнес). READ Лидер Украины вводит санкции против «пророссийских» СМИ

Среди проблем аудиторы заявили, что «у проекта нет документации», поэтому «иногда аудитору неясно, какова цель кода, правильность его поведения и соответствующая структура проекта». Менделеев сказал CoinDesk, что дополнительная информация будет размещена на сайте позже.

Он также сказал, что будет запущено больше продуктов, в том числе инвестиции в традиционные традиционные компании, работающие с криптовалютами.

InDeFi был запущен в декабре и сообщил о привлечении $ 3,5 млн DAI от инвесторов, включая Лебедева и Менделеева. Менделеев сказал, что средства были размещены в комплексе, проценты, полученные от разработки проекта, и инвесторы вернули свои инвестиции с вознаграждением в виде жетонов Сил обороны Израиля. Перед запуском Лебедев Залог Вложить в новый проект до 15 миллионов долларов собственных средств.

Менделеев сказал, что в настоящее время на сайте нет процесса KYC, хотя команда сейчас над ним работает. Также пока нет географических ограничений: Лебедев и Менделеев утверждают, что не контролируют средства, поскольку деньги хранятся в блокчейне. Однако они признают, что закрытые ключи к контракту смарт-депозита DAI управляются многими людьми, участвующими в проекте.

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Вернуться в Fiat

Лебедев хочет, чтобы InDeFi стал средством сбора криптовалюты, начиная с компании, в которую он инвестировал два года назад: российской компании по производству моторных лодок под названием Emperium. Лебедев ожидает, что в один прекрасный день судоходная компания станет публичной компанией. Но пока что он готов заняться сбором средств в криптовалюте.

Инвесторы смогут разместить свою криптовалюту в Emperium, а взамен они получат токены для проекта. В дальнейшем токены будут обменены на акции компании, и Реклама Он сказал.

Лебедев признает, что он начинает делать криптовалюты, не вырываясь полностью из привычного мира валют.

«Я чувствую себя более комфортно, если деньги моих клиентов будут вкладываться в Fiat Compound, в некоторые великие проекты», – сказал он.

Лебедев сказал, что, хотя криптовалюты в последнее время созрели, ему все еще не совсем комфортно в этой области:

«Я хочу немного освоить криптовалюту, улучшить свое понимание криптовалют и вернуться к цифровым валютам».