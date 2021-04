Бывший российский банкир Лебедев запускает DeFi Business

«В течение 20 лет я расследовал банковское мошенничество», – сказал он. «Я подумал, что было бы ошибкой упустить такую ​​возможность. [to do transactions] Без мошенников-аудиторов, банков и юристов. Это отличная история “.

Он также владеет двумя британскими газетами, The Independent и Evening Standard, которыми управляет его сын Евгений, которые помогли семье достичь элиты в Великобритании. Однако в 2008 году небольшая российская газета, принадлежащая Лебедеву, опубликовала статью о том, что у президента Путина был роман с олимпийской чемпионкой гимнасткой Алиной Кабаевой. Статья началась с крушения бизнесмена в России, о чем пишут в своей книге журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган. книга «Граждане: хаотическая и жестокая история российских изгнанников, иммигрантов и агентов за рубежом».

Есть много федеральных силовиков и генералов полиции. [in Russia] «Они хранят миллиарды наличными в подвалах своих дворцов», – сказал Лебедев. “И их никогда не поймают, поэтому деньги остаются вне обращения. Так почему бы не позволить им мыть посуду? [the] Деньги через шифрование и разрешение [it] Служить потребностям России? Я здесь в спорном районе “.