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БУДАПЕШТ (Рейтер). Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов будет тренировать венгерского чемпиона первого уровня Ференцвароша, заменив австрийца Петера Штогера после непродолжительного пребывания в должности, сообщила сборная России в понедельник.
Россия уволила Черчесова в июле после того, как он финишировал последним в своей группе на чемпионате Европы.
«В то время как он хвастался несколькими титулами в качестве тренера, он добился положительных изменений во всех своих клубах», — сказал Ференцварош в заявлении на своем веб-сайте.
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Ференцварош, чемпион Венгрии в течение последних трех сезонов, охарактеризовал бывшего вратаря как уверенного, сильного и решительного тренера, способного обуздать эгоизм.
«Черчесов известен своим спокойным поведением, и он не повышает голос ни во время тренировок, ни во время матчей. Обычно он больше всего злится, когда шепчет», — заявили в клубе, добавив, что новый тренер был в хороших отношениях с президентом России. Владимир Путин. .
58-летний бывший российский вратарь был провозглашен национальным героем чемпионата мира 2018 года за то, что вывел страну в четвертьфинал.
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(Репортаж Гергели Сакаса) Редакция Тоби Дэвис
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