ФУТБОЛ — Евро-2020 — Группа B — Россия — Дания — Стадион Паркен, Копенгаген, Дания — 21 июня 2021 г. Тренер сборной России Станислав Черчесов отвечает на вопросы пула через Reuters / Ханну Маккей

БУДАПЕШТ (Рейтер). Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов будет тренировать венгерского чемпиона первого уровня Ференцвароша, заменив австрийца Петера Штогера после непродолжительного пребывания в должности, сообщила сборная России в понедельник.

Россия уволила Черчесова в июле после того, как он финишировал последним в своей группе на чемпионате Европы.

«В то время как он хвастался несколькими титулами в качестве тренера, он добился положительных изменений во всех своих клубах», — сказал Ференцварош в заявлении на своем веб-сайте.

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Ференцварош, чемпион Венгрии в течение последних трех сезонов, охарактеризовал бывшего вратаря как уверенного, сильного и решительного тренера, способного обуздать эгоизм.

«Черчесов известен своим спокойным поведением, и он не повышает голос ни во время тренировок, ни во время матчей. Обычно он больше всего злится, когда шепчет», — заявили в клубе, добавив, что новый тренер был в хороших отношениях с президентом России. Владимир Путин. .

58-летний бывший российский вратарь был провозглашен национальным героем чемпионата мира 2018 года за то, что вывел страну в четвертьфинал.

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(Репортаж Гергели Сакаса) Редакция Тоби Дэвис

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