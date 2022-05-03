Бывший финалист турниров Большого шлема Кевин Андерсон завершает карьеру в возрасте 35 лет.

Двукратный чемпион турниров Большого шлема Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры в профессиональном теннисе во вторник в возрасте 35 лет.

ЮАР с ростом 6 футов 8 дюймов (2,03 метра) заняла второе место. Рафаэль Надаль на Открытом чемпионате США В 2017 году — нет. В то время Андерсон был 32-м финалистом с самым низким рейтингом в истории турниров. Новак Джокович на Уимблдоне в 2018 году.

Андерсон выиграл семь титулов в одиночном разряде на ATP Tour, последний раз на чемпионате Зала славы тенниса в Ньюпорте, штат Род-Айленд, в июле прошлого года. Все его трофеи были получены на более быстрых покрытиях, чем на траве или кортах с твердым покрытием, что помогло добавить шарма его мощной подаче.

«Теннис унес меня далеко за пределы моих корней в Йоханнесбурге, Южная Африка, и действительно подарил мне мир». — написал Андерсон в Twitter. В сообщениях о том, что он назвал «трудным решением уйти в отставку».

«Я испытал много разных испытаний и чувств, этот вид спорта может быть волнующим и в то же время уединенным».

Андерсон играл в теннис в колледже в Иллинойсе, где он выиграл чемпионат NCAA среди мужчин в парном разряде 2006 года и три сезона был всеамериканцем. В 2007 году он помог Иллинойсу занять второе место в команде.

Став профессионалом в том же году, Андерсон выиграл свой первый титул чемпиона Тура дома в Йоханнесбурге в 2011 году.

Перейти к подписке

Андерсон вышел на пятое место в карьере в 2018 году, завоевав титул чемпиона Всеанглийского клуба.

Это включало 13-11 Победа в группе E над 20-кратным чемпионом Большого шлема Роджером Федерером В четвертьфинале после встречи с матч-пойнтом 26-24 Победа в группе E над Джоном Изнером В полуфинале перед проигрышем 20-кратному чемпиону турниров Большого шлема Джоковичу.

Этот матч против Иснера стал поворотным моментом в турнире Большого шлема, где обсуждалось добавление тай-брейка к финальному сету — все четверо объявили в этом году, что теперь они будут играть на тай-брейке 6 с половиной в решающем сете мужская пятая) с этого момента.

Андерсон, которому 18 мая исполнится 36 лет, в 2022 году будет от 1 до 5 и на этой неделе займет 107-е место. В 2019 году травмы локтя были ограничены 15 играми.

Он не участвовал в соревнованиях с тех пор, как в марте проиграл три сета в стартовом матче Miami Open Хуану Мануэлю Серондоло.

Андерсон был сторонником сокращения использования пластика в теннисе, и его благотворительные усилия принесли ему Гуманитарную премию Артура Эша 2019 года.

Больше новостей о теннисе: