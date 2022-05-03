sport

Бывший финалист турниров Большого шлема Кевин Андерсон завершает карьеру в возрасте 35 лет.

4 мая, 2022
Boleslava Sokolova

Двукратный чемпион турниров Большого шлема Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры в профессиональном теннисе во вторник в возрасте 35 лет.

ЮАР с ростом 6 футов 8 дюймов (2,03 метра) заняла второе место. Рафаэль Надаль на Открытом чемпионате США В 2017 году — нет. В то время Андерсон был 32-м финалистом с самым низким рейтингом в истории турниров. Новак Джокович на Уимблдоне в 2018 году.

Андерсон выиграл семь титулов в одиночном разряде на ATP Tour, последний раз на чемпионате Зала славы тенниса в Ньюпорте, штат Род-Айленд, в июле прошлого года. Все его трофеи были получены на более быстрых покрытиях, чем на траве или кортах с твердым покрытием, что помогло добавить шарма его мощной подаче.

«Теннис унес меня далеко за пределы моих корней в Йоханнесбурге, Южная Африка, и действительно подарил мне мир». — написал Андерсон в Twitter. В сообщениях о том, что он назвал «трудным решением уйти в отставку».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.