Вайнберг забил 3 гола, когда Пантеры обыграли Блю Джекетс 5: 2

САНРАЙЗ, Флорида (AFP) – Алекс Вайнберг сделал свой первый хет-трик в своей карьере, когда «Флорида Пантерз» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5: 2 в субботу вечером.

И Маккензи Уивер, и Фрэнк Ватрано забили гол и результативную передачу, а Сергей Бобровский остановил 44 броска, чтобы помочь «Пантерам» выиграть пятый сезон подряд.

Он был подписан в качестве свободного агента после шести сезонов игры за «Блю Джекетс», и Веннберг сказал, что готов вернуться в Колумбус.

«Я имею в виду, что всегда здорово играть против них», – сказал полузащитник во второй линии защиты. «На данный момент это была одна из тех игр, вы в восторге от этой игры и от того, как вы в нее играли.

Тренер «Пантерс» Джоэл Куинвилл тоже был счастлив сыграть с Вайнбергом.

«Он провел хорошую игру, сделал много хороших вещей, помимо трех, – сказал Куинвилл. «Мы довольны его игрой. Он также добавляет немного скорости в свою игру».

Флорида почтила Бобровского в его 500-м матче Национальной хоккейной лиги, который состоялся 10 февраля 2020 года в Филадельфии, на предматчевой церемонии, а российский вратарь улучшил свои показатели до 5-1-1 против своего бывшего клуба.

В своей первой игре после шестиматчевого отсутствия Александр Барков из команды Panthers сделал ключевой голевой пас в сетку для Jealousy.

Оливер Бьоркстранд и Зак Ференски забили за «Колумбус». Элвис Мерзлекинс отразил 22 мяча в двух играх, но его заменил Йонас Корбисало, который в третьей игре отразил 12 бросков.

После первого забитого гола Барков оказался в середине тяжелого рабочего цикла второго и на 3:57 отправил плавный пас через люк Вигару.

Веннберг, победивший в четверг в дополнительное время против «Детройта», забил гол через 52 секунды, завершив передачу Ватрано 2 на 1.

Затем он добавил свою вторую ночь с левого круга в 8:47 и повел 3-0.

«Прямо сейчас это как бы немного работает по-моему, – сказал Веннберг.

В третьем тайме отскок Бьоркстранда сузил счет до 3: 1 (2:46), но Ватрано восстановил преимущество в три гола в 10:54 с учетом отскока после разрыва Оуэна Тиббитта.

«Мы много даем бесплатно, – сказал тренер« Колумбуса »Джон Торторелла. «Для команды, которая изо всех сил пытается забить, вы не можете отдать (двух) бесплатно – три игрока действительно бесплатно. Мы контролировали мяч после их четвертого гола, разрыва. Мы передаем его туда».

После того, как Веренски забил, Веннберг совершил хет-трик в пустых воротах, забив 11 очков за 7 секунд до конца.

Торторелла добавил: «Винни – хороший игрок». «Я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он не забьет завтра. Надеюсь, он (играет плохо) против нас, но я желаю ему всего наилучшего».

Зарегистрируйтесь … и играйте

Пантеры наняли защитника Мэтта Кирстда из Университета Северной Дакоты в четверг и заморозили его в субботу.

22-летняя Кирстед была одним из семи защитников в команде, поскольку тренер Джоэл Куинвилл решил использовать только 11 нападающих. Легкий бросок забил 12:47 ледяного времени, а четыре высоких удара заблокировали команду в их первом выступлении в Национальной хоккейной лиге.

царапать

Торторелла публично раскритиковал игру Джека Русловича, приобретенную в Виннипеге с Патриком Лейном 23 января, за последние несколько матчей и решил, что Гражданин Коламбус станет здоровой царапиной в первой игре команды в Южной Флориде.

24-летний Руслович забил 6 голов и отдал 16 передач в 31 матче за клуб своего города.

Торторелла сказал: «Решение тренера. Я не буду вдаваться в объяснения. Мое решение».

Короткий визит

“Пантерз” заключили сделку в пятницу днем, отправив нападающего Винни Хиностроса в его родной город Чикаго Блэкхокс в обмен на нападающего юношеской лиги Брэда Моррисона.

Уроженец западного пригорода Чикаго Бартлетт, 27-летний Хиностроса не смог набрать ни одного очка в девяти матчах в своем первом сезоне с «Пантерз» и в основном катался в четвертой серии.

24-летний Моррисон в этом сезоне провел девять матчей в АХЛ и Лиге ЕХЛ.

Игра чисел

В своем 20-м домашнем матче в этом сезоне «Пантеры» посетили 4375 болельщиков.

следующий

Оба клуба завершат свои матчи в воскресенье.