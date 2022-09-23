Валерий Поляков: российский космонавт, поставивший рекорд по длительности космического полета, умер в возрасте 80 лет | новости науки и техники

Российский космонавт Валерий Поляков скончался в возрасте 80 лет.

Поляков провел 437 дней с января 1994 года по март 1995 года на космической станции «Мир».

Он облетел Землю более 7000 раз, прежде чем вернуться.

Поляков получил образование врача и хотел доказать, что человеческое тело может выдерживать длительное пребывание в космосе.

При приземлении Поляков отказался нести капсулу «Союз», как это принято, чтобы позволить перестроиться на силу тяжести.

Вместо этого ему помогли выбраться из капсулы, и он сам пошел к ближайшему пикапу.

Ранее он провел восемь месяцев в космосе с миссией с августа 1988 года по апрель 1989 года.

За заслуги перед советской и российской космонавтикой Поляков награжден многими наградами и медалями, в том числе званиями Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, а также награжден орденом Ленина.

О его смерти сообщило Российское космическое агентство в понедельник.

«Его исследования помогли доказать, что человеческий организм готов к путешествиям не только на орбиту Земли, но и в дальний космос», — говорится в заявлении Роскосмоса, сообщает Moscow Times.

Причина смерти не называлась.