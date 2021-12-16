Вдохновленная Chrono Trigger ролевая игра Sea of ​​Stars отправляется в плавание на Switch Holiday 2022

участие в Nintendo Live работа

Мы давно не слышали от Sabotage Studio о грядущей ролевой игре в стиле ретро. море звезд — На самом деле мы поговорили с разработчиками и посмотрели удаленную демку игры. Еще в марте 2020 года. Игра выглядела абсолютно красиво уже тогда, а за несколько месяцев с тех пор, кажется, стала еще красивее.

Разработчики — та же команда, которая создала отличный платформер, вдохновленный прошлым. Пророк — Он не решался подтвердить, выйдет ли игра на Switch в то время, но теперь это подтверждено. Выставка Nintendo Indie World Showcase Sea of ​​Stars собирается выпустить ваш любимый портативный гибрид Nintendo в следующем году, в частности, в период праздника 2022 года.

Да, это будет через год, но, судя по тому, что мы видели в новом трейлере, ожидание того стоит. Игра может похвастаться не только красивым пиксельным стилем, напоминающим 16-битные ролевые игры (Хроноплеер является ясным и узнаваемым пробным камнем), но также включает в себя музыкальные вклады Ясунори Мицуды, чьи работы вы, возможно, слышали в вышеупомянутом ХроноплеерИ хронокрест и Nintendo Special Ксеноблейд Хроники 2.

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