Великая норильская экспедиция не обнаружила загрязнения на севере Таймырского полуострова – наука и космос

Москва, 17 августа. Во вторник пресс-служба миссии сообщила, что Большая Норильская экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук не обнаружила внешних признаков вторичного загрязнения северного Таймыра после сезона паводков.

«В прошлом году (2020) мы обследовали эти территории, мы не обнаружили там загрязнения», – цитирует пресс-служба Дениса Соколова из Института почвоведения и сельского хозяйства Сибирского отделения. «Теперь мы хотим убедиться, что после весеннего половодья и восстановления растительности здесь нет искусственных углеводородов. Визуально мы не видим здесь ничего подобного».

Великая Норильская экспедиция достигла самого дальнего севера маршрута и самых отдаленных пунктов назначения. Группу ученых доставили на вертолете к северу от озера Пьячино и в район поселка Кристи. Ученые сибирского отделения обосновались в палаточном городке. В течение нескольких дней они изучали экологическую ситуацию в истоке реки Пясина и в районе, где протекает река Дудипта. Они отобрали десятки килограммов почвы, донных отложений и воды и провели ботанико-географические наблюдения.

В 2021 году особое внимание участники экспедиции уделяют анализу рыбных ресурсов и кормовой базы. Они собирают образцы из нижней средней фауны для анализа наиболее обширных условий в водной системе Норильск-Пясино. В сочетании с малочисленными представителями коренных малочисленных народов Севера специалисты продолжали собирать рыбу для научных исследований. В нескольких местах на реке Пясина было поймано более 50 сигов и щук. Все образцы были съедобными.

«Рыбалка в этой части, недалеко от реки Додипта, проста. Мы ловим рыбу в течение ограниченного времени, и в результате все еще – некоторые виды – сиг и копья. Общий улов составляет около 15 килограммов. Мы не наблюдали никаких загрязнений. здесь », – сказал Андрей Купряшин из Института сельского хозяйства и экологии Арктики РАН в Научном центре в Красноярске.

Специалисты глубоко замораживают рыбу и отправляют в лаборатории Сибирского отделения для дальнейшего детального ихтиологического исследования.

Вторая Великая Норильская экспедиция

Вторая Великая Норильская экспедиция ориентирована на водные поверхности, почву, отложения, флору и фауну, а также на вечно мерзлую землю. В течение шести месяцев, до ноября или декабря, группа будет двигаться по рекам Далдыкан, Амбарная, Пясина и озеру Пясино, а затем продолжит работу в лабораториях. В команду входят ученые из одиннадцати научно-исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В 2020 году Сибирский филиал впервые за последние годы по приглашению компании «Норильский никель» (Норникель) отправил на Таймыр крупную научную экспедицию. Ученые провели масштабные исследования местности и оценили последствия разлива топлива под Норильском.