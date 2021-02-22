Великобритания бросает вызов Китаю в ООН по поводу доступа в Синьцзян

Офис министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба заявил, что также отметит возвращение Великобритании в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций в качестве члена с правом голоса, осуждая положение с правами человека его коллег-членов Совета, Китая и России, и вызовет озабоченность по поводу Мьянмы. и Беларусь.

Что касается Китая, Рааб укажет на сообщения о нарушениях в Синьцзяне, включая пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин. Согласно его офису, он скажет: «Это происходит в промышленных масштабах».

Он скажет: «Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека или любому другому независимому эксперту по установлению фактов следует предоставить – и я повторяю, что он должен – срочно и неограниченно посещать Синьцзян».

Китай был широко осужден за создание комплексов в Синьцзяне, которые Пекин описывает как «центры профессионального обучения», чтобы искоренить экстремизм и дать людям новые навыки. Китайские критики назвали их концентрационными лагерями.