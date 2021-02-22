Великобритания бросает вызов Китаю в ООН по поводу доступа в Синьцзян

Офис министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба заявил, что также отметит возвращение Великобритании в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций в качестве члена с правом голоса, осуждая положение с правами человека его коллег-членов Совета, Китая и России, и вызовет озабоченность по поводу Мьянмы. и Беларусь.
Что касается Китая, Рааб укажет на сообщения о нарушениях в Синьцзяне, включая пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин. Согласно его офису, он скажет: «Это происходит в промышленных масштабах».
Он скажет: «Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека или любому другому независимому эксперту по установлению фактов следует предоставить – и я повторяю, что он должен – срочно и неограниченно посещать Синьцзян».
Китай был широко осужден за создание комплексов в Синьцзяне, которые Пекин описывает как «центры профессионального обучения», чтобы искоренить экстремизм и дать людям новые навыки. Китайские критики назвали их концентрационными лагерями.
Организация Объединенных Наций заявила, что по крайней мере один миллион уйгуров и других мусульман содержится в Синьцзяне.
Хотя китайское правительство неоднократно заявляло, что у мусульманских меньшинств в Синьцзяне высокое качество жизни, власти часто препятствовали попыткам журналистов вести независимые репортажи о регионе.
Китайское правительство сталкивается с растущим давлением с целью рассмотреть заявления о нарушениях прав человека мусульманских меньшинств в Синьцзяне.
Министр иностранных дел Великобритании Рааб также обсудит «позорное» обращение с критиком Кремля Алексеем Навальным, кризис в Мьянме и ситуацию в Беларуси. В нем будут описаны шаги, предпринятые Великобританией для решения этих проблем, такие как санкции, и побуждать других следовать им.