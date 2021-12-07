Великобритания будет использовать « все экономические и дипломатические инструменты », если Путин вторгнется в Украину

Премьер-министр сказал другим мировым лидерам, что Великобритания будет использовать «все экономические и дипломатические инструменты, имеющиеся в ее распоряжении», чтобы предотвратить любое вторжение России в Украину.

Накануне важной встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина во вторник Борис Джонсон поговорил с Байденом и другими лидерами, чтобы договориться о «едином фронте».

В звонке, в котором также участвовали премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, лидеры подтвердили свою «решительную поддержку территориальной целостности Украины», как заявил во время звонка представитель Даунинг-стрит, в который также входил премьер Италии. Министр Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Борис Джонсон (Кристофер Ферлонг / Пенсильвания) (Провод PA)

Они добавили: «Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения любой российской агрессии против Украины.

«Лидеры согласились снова выступить после завтрашнего разговора президента Байдена с президентом Путиным».

Лидеры США и России собираются выступить во вторник по видеосвязи на фоне растущей напряженности из-за наращивания российских войск на границе с Украиной, что рассматривается как признак возможного вторжения.

Представители американской разведки заявили, что Россия, возможно, планирует возможное вторжение уже в начале следующего года, а украинские официальные лица заявили, что это может произойти в следующем месяце.

В понедельник высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что Байден будет решать проблемы напрямую с Путиным.

Президент США Джо Байден (Стив Реггат / Daily Express) (Провод PA)

Он добавил, что президент согласился со своими европейскими коллегами, что есть возможность ввести «значительные экономические контрмеры со стороны как европейцев, так и Соединенных Штатов, которые нанесут большой и серьезный экономический ущерб российской экономике, если они решат пойти дальше». Вторжение. .

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил долгожданные планы контактов в субботу и сказал, что они состоятся вечером.

Россия настаивает на том, что Соединенные Штаты должны сделать так, чтобы Украину не приняли в военный альянс НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что численность российских войск возле Украины и в аннексированном Россией Крыму оценивается в 94 300 человек, и предупредил о возможной «крупномасштабной эскалации» в январе.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно обвинил группу россиян и украинцев в планировании попытки государственного переворота в его стране, и заговорщики пытались заручиться помощью Рината Ахметова, самого богатого человека Украины.

Россия отрицала наличие какого-либо заговора, но в последнее время россияне стали более откровенными в своих предупреждениях Украине и США.



Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения любой российской агрессии против Украины. Представитель Даунинг-стрит

Кремль заявил в пятницу, что Путин во время разговора с Байденом будет добиваться обязывающих гарантий предотвращения расширения НАТО на Украине.

Байден попытался избежать этого запроса в комментариях для журналистов в пятницу перед отъездом на выходные в Кэмп-Дэвид.