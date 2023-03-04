Великобритания заявляет, что украинские силы находятся под все более жестким давлением, чтобы защитить Бахмут

КИЕВ (Рейтер) — Британская военная разведка сообщила в субботу, что украинские силы, защищающие Бахмут, сталкиваются со все более сильным давлением со стороны российских войск, при этом ожесточенные бои идут в восточном городе и вокруг него.

Министерство обороны Великобритании сообщило в ежедневном бюллетене разведки, что Украина усиливает этот район элитными подразделениями, в то время как регулярная российская армия и силы Специальной военной группы Вагнера добились большего успеха в северном пригороде Бахмута.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в сообщении в Facebook поздно вечером в субботу, что российские войска пытались окружить Бахмут, но потерпели неудачу, добавив, что защитники отразили несколько атак в городе и его окрестностях.

Битва бушует уже семь месяцев. Победа русских в городе, в котором до войны проживало около 70 000 человек и который был опустошен наступлением, принесет Москве первый крупный приз в дорогостоящем зимнем наступлении.

Украинский солдат стреляет из автоматического гранатомета, пока продолжается наступление России на Украину, в прифронтовом городе Пахмут в Донецкой области Украины 3 марта 2023 года. REUTERS/Александр Ратошняк

Министерство обороны Великобритании заявило, что за последние 36 часов были разрушены два крупных моста в Бахмуте, добавив, что маршруты снабжения за пределами города, контролируемые Украиной, становятся все более ограниченными.

Он добавил, что один из этих мостов соединял Бахмут с последним крупным маршрутом снабжения города из контролируемого Украиной города Часов Яр, примерно в 13 километрах к западу.

В пятницу российская артиллерия обстреляла последние пути выхода из Бахмута, чтобы завершить окружение осажденного города и приблизить Москву к достижению своей первой крупной победы в войне за шесть месяцев.

Украинский Генштаб также сообщил, что российские атаки были предотвращены в селах Васюковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка и Грировка, расположенных к северу от центра города Пахмут.

Россия заявляет, что Бахмут станет ступенькой к полному контролю над промышленным районом Донбасса, что является одной из самых важных целей Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский, назвавший Бахмут «крепостью», поблагодарил защитников города в видеообращении в субботу, но не сообщил подробностей боев.

Дополнительные репортажи Макса Хандера в Киеве, Дэвида Юнгрена в Оттаве и Хосе Джозефа в Бангалоре; Под редакцией Фрэнсис Керри и Дэниела Уоллиса

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