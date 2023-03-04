Великобритания заявляет, что украинские силы находятся под все более жестким давлением, чтобы защитить Бахмут

КИЕВ (Рейтер) — Британская военная разведка сообщила в субботу, что украинские силы, защищающие Бахмут, сталкиваются со все более сильным давлением со стороны российских войск, при этом ожесточенные бои идут в восточном городе и вокруг него.
Министерство обороны Великобритании сообщило в ежедневном бюллетене разведки, что Украина усиливает этот район элитными подразделениями, в то время как регулярная российская армия и силы Специальной военной группы Вагнера добились большего успеха в северном пригороде Бахмута.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в сообщении в Facebook поздно вечером в субботу, что российские войска пытались окружить Бахмут, но потерпели неудачу, добавив, что защитники отразили несколько атак в городе и его окрестностях.
Битва бушует уже семь месяцев. Победа русских в городе, в котором до войны проживало около 70 000 человек и который был опустошен наступлением, принесет Москве первый крупный приз в дорогостоящем зимнем наступлении.
Последние обновления
Посмотреть еще 2 истории
Министерство обороны Великобритании заявило, что за последние 36 часов были разрушены два крупных моста в Бахмуте, добавив, что маршруты снабжения за пределами города, контролируемые Украиной, становятся все более ограниченными.
Он добавил, что один из этих мостов соединял Бахмут с последним крупным маршрутом снабжения города из контролируемого Украиной города Часов Яр, примерно в 13 километрах к западу.
В пятницу российская артиллерия обстреляла последние пути выхода из Бахмута, чтобы завершить окружение осажденного города и приблизить Москву к достижению своей первой крупной победы в войне за шесть месяцев.
Украинский Генштаб также сообщил, что российские атаки были предотвращены в селах Васюковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка и Грировка, расположенных к северу от центра города Пахмут.
Россия заявляет, что Бахмут станет ступенькой к полному контролю над промышленным районом Донбасса, что является одной из самых важных целей Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский, назвавший Бахмут «крепостью», поблагодарил защитников города в видеообращении в субботу, но не сообщил подробностей боев.
Дополнительные репортажи Макса Хандера в Киеве, Дэвида Юнгрена в Оттаве и Хосе Джозефа в Бангалоре; Под редакцией Фрэнсис Керри и Дэниела Уоллиса
Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».