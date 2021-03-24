Великобритания поддерживает НАТО как оплот против России, сообщает Reuters

© Reuters. Изображение файла: Знаки с логотипом НАТО размещены у входа в новую штаб-квартиру НАТО во время переезда в новое здание.



ЛОНДОН (Рейтер) – Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб будет поддерживать НАТО как «мощный и единый политический оплот против дестабилизирующей деятельности Москвы» и сплотит союзников, чтобы предотвратить то, что он назвал угрозой, исходящей от России.

Рааб, который участвует в заседании военной коалиции под руководством США в среду, подчеркнет оценку Великобритании о том, что Россия представляет собой «самую серьезную угрозу», как это предусмотрено в документе, в котором излагаются ее внешние приоритеты после Brexit на прошлой неделе.

После завершения своего выхода из Европейского Союза в конце прошлого года Великобритания стремилась сделать так, чтобы ее голос был услышан на международной арене, но некоторые критики говорят, что после выхода из многомандатного блока она стала гораздо менее мощной.

«Соединенное Королевство как ведущая оборонная и дипломатическая сила полностью поддерживает НАТО как мощное военное средство сдерживания угроз со стороны России, но также как мощный и единый политический оплот против дестабилизирующей деятельности Москвы», – сказал Рааб в заявлении на конференции. Встреча.