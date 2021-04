Великобритания полностью поддерживает Чехию после изгнания русских.

Сторож

Байден сталкивается с давлением, требующим положить конец практике вознаграждения доноров отличными зарубежными вакансиями

Бывшие карьерные сотрудники Госдепартамента призывают президента отказаться от оплаты труда и сделать приоритетом гендерное равенство Синди Маккейн, вдову сенатора-республиканца Джона Маккейна, которая обеспечила Джо Байдену поддержку на выборах в критическом штате Аризона и, как говорят, быть под наблюдением на посту посла. ФОТО: Росс Де Франклин / AP Джо Байден находится под давлением бывших кадровых сотрудников Госдепартамента, чтобы он соответствовал разнообразию своих государственных и высших управленческих должностей иностранным должностям и реформировал давнюю практику в Соединенных Штатах награждать политических сторонников послом Пламом. Работа. Спустя более трех месяцев после начала его первого срока список иностранных дипломатов Байдена остается открытым, и только один высокопоставленный посол назначен и утвержден – Линда Томас Гринфилд в Организации Объединенных Наций. Назначения, обычно производимые вскоре после инаугурации нового президента, при Байдене занимали больше времени, отчасти из-за уравновешивания трех конкурирующих и взаимосвязанных групп потенциальных назначенцев: дипломатического персонала, который пережил беспорядок Трампа, который считает, что должен быть вознагражден. . ; Сотрудники Обамы возвращаются. Сторонники Байдена и политические спонсоры. Но в последние дни, однако, Белый дом дал понять, что он готов действовать после того, как один из политических назначенцев Дональда Трампа был освобожден – посол США в Москве Джон Салливан – и пополнение запасов Госдепартамента на уровне заместителя секретаря, уровень заместителя и заместителя секретаря. Помощники секретарей. В штате эти сотрудники обычно руководят политикой и администрацией в подразделении, состоящем из 13 000 иностранных служб, 11 000 государственных служб и 45 000 домашних работников с бюджетом в 52 миллиарда долларов. Учитывая склонность Байдена к мягкой силе, проиллюстрированную его обязательством вывести войска из Афганистана к 11 сентября, бремя внешней политики США ляжет на Корпус дипломатической службы, подорванный неожиданным подходом Трампа к дипломатии. Первое, говорит ветеран-посол, – восстановить работу и моральный дух в отделе. Во-вторых, реформировать баланс между политическими и карьерными назначениями. Рональд Э. Нойманн, президент Американской дипломатической академии, который указал, что Трамп назначил только двух профессиональных офицеров из 50 назначений на уровне помощников секретаря или выше. «Администрация пытается восстановить американскую дипломатию – но не принципиально, потому что у них уже есть хорошие профессиональные офицеры», – сказал Ньюман. «Задача состоит в том, чтобы получить их и использовать». При этом администрации следует выбирать между чиновниками, которые работали при администрациях Обамы и Клинтона, и нынешними сотрудниками Госдепартамента, которые выдержали службу в четырехлетних беспорядках президентства Трампа. Ньюман добавил: «Среди профессиональных чиновников, которые придерживаются этого через администрацию Трампа, есть определенная доля грызни гвоздей, которые чувствуют, что им нужно признание, а не просто возвращать профессиональных людей». Но готовность администрации следовать политическим нормам США для вознаграждения иностранных союзников иностранными назначениями в последние дни стала более очевидной. В понедельник Politico сообщило, что Синди Маккейн, вдова сенатора-республиканца Джона Маккейна, находится под пристальным вниманием к своей кандидатуре на должность посла США в Мировой продовольственной программе Организации Объединенных Наций, миссии, базирующейся в Риме. Маккейн, который, по слухам, направляется в Лондон, дал Байдену импульс на выборах в критическом состоянии Аризоны, поддержав демократа над Трампом – помогая Байдену стать первым кандидатом в президенты от Демократической партии, удерживающим штат после 25 лет Билла Клинтона. Тому назад. Другие, по слухам, ожидают работы за границей, среди них бывший мэр Чикаго Рам Эмануэль, который считается слишком спорным для местной административной должности. Ходят слухи, что Рам Эмануэль ожидал работы за границей. Фото: Киичиро Сато / AP Давление, чтобы соответствовать диверсифицированной структуре занятости администрации в Вашингтоне, которая когда-то была незаметной, теперь стала явной. В настоящее время 60% дипломатических постов в США занимают мужчины, а 40% – женщины. В письме от 9 апреля группа из 30 бывших послов и руководителей национальной безопасности призвала Байдена сделать приоритетом гендерное равенство. «Наше видение гендерного равенства означает, что мужчина или женщина имеют равные возможности в любое время занять любую должность посла. Это должно быть справедливо во всех географических регионах, как на больших, так и на малых должностях», – сказал Женский лидерский совет. говорится в письме в службе национальной безопасности (LCWINS). В заключении говорится: «Мы надеемся, что вы обратите внимание на растущих союзников в правительстве Соединенных Штатов, которые также сосредоточат внимание на разнообразии, которое должны продемонстрировать американские представители в мире». Пайпер Кэмпбелл, бывший посол в Монголии и миссии США при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), позже сказала PBS, что время письма должно было повлиять на текущий процесс отбора. «Мы надеемся, что это повлияет на это», – сказала она. Но и на руководство ложится и давление, требующее свернуть давно выполнявшиеся операции с оплатой за игру. «Передача послов любимым спонсорам кампании – отвратительная двухпартийная традиция в Вашингтоне», – написал Мэтт Форд в феврале в New Republic, добавив: «У президента Джо Байдена есть возможность серьезно сломать это неблаговидное прошлое». В то время как политические назначения обычно являются третьими, Трамп вывел эту практику на новый уровень. Американская ассоциация дипломатической службы обнаружила, что 43,5% вариантов Трампа были назначены политически, по сравнению с 30% для Барака Обамы, 31% для Джорджа Буша и 28% для Билла Клинтона. Трамп дал некоторым из своих кандидатов даже быстрое представление о далеких странах, в которых они будут служить своей стране. А 14 послов Трампа в Канаде и Европейском союзе отправились к людям, которые пожертвовали не менее 1 миллиона долларов инаугурационному комитету. Некоторым были даны чрезвычайные дипломатические поручения. После назначения в Великобританию Вуди Джонсона, владельца New York Jets и республиканского сборщика средств, попросили провести кампанию за British Open, который состоится на шотландском гольф-курорте Трампа, Turnberry. После жалоб наблюдательный орган Госдепартамента обнаружил, что в августе прошлого года Джонсон «иногда делал неуместные или нечувствительные комментарии», и ему было предложено посмотреть видео о домогательствах на рабочем месте. Один просто не дошел до своего поста. Марк Буркхальтер, застройщик из Джорджии, вернул свою кандидатуру послом в Норвегии после того, как не сообщил о своем участии в распространении расистских листовок во время политического соревнования в Грузии. Хотя практика награждения сторонников послами была весьма существенной для Трампа, желание администрации Байдена создать дневной свет между собой и своим предшественником могло бы помочь инициировать реформы этой практики. Вторя Ньюману, Axios недавно заявила, что Белый дом «снижает ожидания послов в отношении крупных долларовых доноров». По словам Сары Брайнер, директора по исследованиям Центра адаптивной политики, «Трамп был отклонением от правила при назначении патронажа», и администрация Байдена, скорее всего, уменьшит, но не отменит эту практику. «Хотя сама концепция патронажа проблематична, особенность послов заключается в том, что это довольно дешевый способ вознаградить сторонников и союзников, разместив их на иностранных должностях, которые вряд ли будут иметь серьезные негативные последствия», – сказал Брайнер The Guardian. . Но Брайнер сказал: «На Байдена оказывалось сильное давление с целью восстановить моральный дух в Государственном департаменте и восстановить имидж Америки за рубежом, так что это могло привести к тому, что он стал более осторожным. Означает ли это, что мы не увидим Рама Эмануэля или некоторых других доноров. и сторонники демократов? Но давление в этой сфере по-прежнему очень велико ».