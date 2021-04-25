Великобритания предупредила Путина, что он заплатит “высокую цену”, если вторгнется в Украину: CityAM

Соединенное Королевство и Соединенные Штаты предупредили Владимира Путина о том, что он заплатит “высокую цену”, если Россия вторгнется в Украину, по словам главы МИ-6 Ричарда Мура.

На этой неделе Россия вывела более 100 000 солдат, дислоцированных на границе с Украиной из-за опасений, что Путин собирается начать вторжение.

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В первом в истории интервью с действующим главой МИ-6 Мур под кодовым именем C сказал Radio Times, что Россия предупредила, что на вторжение в Украину с Запада будет жесткая реакция.

Он сказал: «У русских нет сомнений в позиции Великобритании по этому вопросу».

«У них нет абсолютно никаких сомнений в позиции администрации Байдена по этому вопросу, потому что каналы открыты».

Мур сказал, что позиция Путина на границе с Украиной, которая стала крупнейшим военным сооружением страны со времен холодной войны, является отклонением от плохой экономической ситуации в России.

Глава МИ-6 сказал, что недавнее заключение в тюрьму известного критика Путина Алексея Навального является еще одним свидетельством того, что президент России обеспокоен экономической ситуацией в своей стране и тем, как он может поставить под угрозу свою власть.

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Он сказал: «Россия – это объективно деградирующая держава в экономическом и демографическом плане».

“Это непростое место. Очевидно, обращение с Алексеем Навальным, которое мы видели с тысячами протестующих на улицах Бира – не только в Москве – в ряде городов, показывает, что есть определенная степень недовольства г-ном Путиным. ”





