Великобритания продлевает льготные периоды Северной Ирландии по Brexit

Министр по Брекситу Дэвид Фрост заявил, что Великобритания планирует продлить льготные периоды после Brexit для импорта некоторых товаров в Северную Ирландию, чтобы дать Лондону и Брюсселю больше времени для проведения переговоров по торговле с провинцией.

Судьба Северной Ирландии, находящейся под управлением Великобритании, была самым спорным вопросом на переговорах Великобритании по Brexit, которые завершились 31 декабря и продолжали вызывать разногласия.

Чтобы избежать введения строгих границ на острове Ирландия, Великобритания согласилась оставить в силе некоторые правила ЕС в провинции Северная Ирландия и принимать чеки на товары, прибывающие туда из других регионов Великобритании.

Лондон с тех пор заявил, что договоренность не работает и хочет его изменить, в то время как ЕС отказывается пересматривать договор.

«Чтобы предоставить пространство для дальнейших потенциальных обсуждений (с Европейским союзом), а также для обеспечения уверенности и стабильности для предприятий, пока любые такие обсуждения продолжаются, правительство продолжит применять Протокол на существующей основе», – сказал Фрост в письменном заявлении министра. .

«Это включает периоды отсрочки и сервитута, которые действуют в настоящее время», – сказал он.

ЕС принял к сведению планы Великобритании, но заявил, что не будет предпринимать дальнейших судебных действий против Лондона.

«В настоящее время комиссия не переходит к следующему этапу процедуры нарушения, начатой ​​в марте 2021 года, и в настоящее время не открывает никаких новых нарушений», – говорится в заявлении руководителя блока.

Официальные лица в Лондоне и Брюсселе пытаются предотвратить перерастание спора в тотальную торговую войну.

В июле Европейская комиссия согласилась заморозить судебные иски против Великобритании за внесение изменений в протокол, который, по словам Брюсселя, нарушает договор о Брексите.

Лондон сообщил, что продлит льготные периоды, приостановив новые проверки межканальной торговли, которые должны начаться в течение нескольких недель.

Ирландия является крупным игроком в торговых переговорах после выхода Великобритании из ЕС, и заместитель премьер-министра Ирландии Лео Варадкар после встречи с министром британского кабинета министров Майклом Гоувом сказал, что он ожидает, что британский шаг в направлении попыток найти прочное решение приведет к успеху.

«Ожидается, что Великобритания объявит о дальнейшем продлении льготных периодов не только в отношении Северной Ирландии, но и импорта из ЕС и Ирландии в Великобританию», – сказал Варадкар в интервью ирландской государственной телекомпании RTE.

«Важно, чтобы мы использовали период любого продления, которое действительно может произойти, чтобы приступить к работе, и попытаться ввести более постоянные договоренности … чтобы убедиться, что протокол станет более жизнеспособным», – сказал Варадкар RTE.

Но Варадкар предупредил, что любое прочное решение, достигнутое между Лондоном и Брюсселем, должно быть в рамках текущего соглашения.

Варадкар сказал, что Гофф сказал ему, что Великобритания «не хочет отказываться от протокола, но хочет сделать его более жизнеспособным».

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил в прошлом месяце, что, по его мнению, проблемы могут быть решены при наличии соответствующей политической воли. Подробнее

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