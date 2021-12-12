Великобритания стремится к единству на встрече G7 по поводу «злонамеренного поведения» России

ЛИВЕРПУЛЬ, Англия. В субботу в Ливерпуле встретились высокопоставленные дипломаты промышленно развитых стран Группы семи для переговоров, в которых преобладали наращивание российских войск у границы с Украиной и то, что принимающая страна Великобритания назвала «злонамеренным поведением» Москвы во всем мире.

Великобритания призвала к «демонстрации единства против глобальных агрессоров», приветствуя госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел стран «большой семерки» в условиях российско-украинского кризиса и напряженности в отношениях с Китаем и Ираном.

«Мы должны защищаться от растущих угроз со стороны враждебных сторон», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, открывая встречу министров иностранных дел Великобритании, США, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Нам необходимо активно сотрудничать, чтобы противостоять агрессорам, стремящимся ограничить границы свободы и демократии ».

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО обеспокоены тем, что переброска российских войск и вооружений в приграничный с Украиной регион может стать прелюдией к вторжению, и заявили, что наложат серьезные санкции на российскую экономику, если это произойдет.

Москва отрицает какие-либо планы нападения на Украину и обвиняет Киев в его предполагаемых агрессивных планах.

Высокопоставленный американский чиновник, участвовавший в субботних дискуссиях, сказал, что министры G7 едины в своей «серьезной озабоченности» развитием событий на российско-украинской границе. Этот чиновник сказал, что министры жадно хотели, чтобы любое российское вторжение в Украину встретило ответ, который повлек бы за собой «серьезные последствия и огромные издержки» для G7.

Чиновник не сказал, каковы будут эти последствия, но сказал, что они будут реализованы «очень, очень быстро», если Россия не прислушается к предупреждениям и не отступит.

Соединенные Штаты и их союзники преуменьшают значение разговоров о военном ответе для защиты Украины, сосредоточив усилия на жестких санкциях, которые могут нанести ущерб российской экономике, а не только отдельным лицам.

В США журналисты спросили в субботу президента Джо Байдена о возможности отправки боевых частей в Украину, и он сказал, что эта идея никогда не рассматривалась. Он сказал: « Готовы ли вы отправить американские войска на войну и отправиться на Украину, чтобы сражаться с русскими на поле боя?

Байден заявил, что дал понять Путину, что в случае вторжения «экономические последствия для его экономики будут разрушительными. Ужасные».

Хосеп Боррелл, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, присутствующий на двухдневной конференции, сказал, что министры полны решимости «заставить Россию понять, что все, что может представлять собой нападение на Украину, будет дорого стоить».

Получить единый ответ от «большой семерки», группы стран с расходящимися интересами, часто бывает сложно. Германия планирует в ближайшее время получать газ из России через вызывающий споры трубопровод «Северный поток — 2», который идет в обход Украины. Британия, которая не зависит от российского газа, обычно занимает более жесткую позицию в отношении трубопровода, но сталкивается с серьезными вопросами о рынке недвижимости Сити и Лондона, которые имеют решающее значение для российских денег.

Трасс сказала, что она хотела бы работать с другими странами, «чтобы убедиться, что свободные демократические страны могут иметь альтернативу поставкам российского газа». В кулуарах встречи она встретилась с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Барбок, зеленым защитником окружающей среды, которая ранее выступала против «Северного потока-2».

Помимо усилий по согласованию жестких санкций в случае вторжения России, похоже, ускоряются попытки найти дипломатическое решение российско-украинского кризиса. В субботу Госдепартамент объявил, что главный американский дипломат по вопросам Европы Карен Донфрид посетит Киев и Москву на следующей неделе, чтобы «укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины» и найти решение. Позже Донфрид поедет в Брюссель для переговоров с союзниками по НАТО и Европейским союзом.

Раскачивание китайских индо-тихоокеанских мускулов и расшатанная ядерная сделка с Ираном также были в повестке дня встречи на выходных в Dockside Museum в Ливерпуле.

Встреча проходит в то время, когда переговорщики собираются в Вене, чтобы попытаться оживить международное соглашение об ограничении ядерных амбиций Ирана. Блинкен встретился с немецкими, французскими и британскими дипломатами в Ливерпуле, чтобы обсудить следующие шаги по Ирану. Специальный посланник администрации Байдена по Ирану Роберт Мэлли также остановился в городе по пути в Вену.

На этой неделе Трасс предупредил, что переговоры в Вене были «последним шансом для Ирана воссоединиться» с соглашением, которое было направлено на обуздание ядерной программы Тегерана в обмен на освобождение от экономических санкций.

Трасс также пригласил министров из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на встречу в Ливерпуле, хотя многие из них присоединились удаленно из-за пандемии. Делегаты и журналисты сталкиваются с ежедневными вирусными тестами и вынуждены носить маски на конференции, поскольку в Великобритании регистрируется больше случаев вируса Омикрон, который, по словам ученых, станет доминирующим штаммом в Великобритании в течение следующей недели или около того.

Великобритания стремится к более тесному сотрудничеству со странами Азии в рамках «Индо-Тихоокеанской мили» после того, как в прошлом году Соединенное Королевство вышло из 27 стран Европейского Союза — для стимулирования британской торговли и в качестве противовеса гегемонии Китая.

Трасс сказала своим коллегам из G7, что демократии должны бороться с «экономическим принуждением» и «выигрывать битву за технологии» — оба эти утверждения указывают на растущее влияние Пекина во всем мире. «Группа семи» выступила с инициативой «Восстановление лучшего мира», чтобы предоставить развивающимся странам финансирование для крупных инфраструктурных проектов в качестве альтернативы деньгам, поступающим из Китая, которые, как говорят на Западе, часто сопровождаются определенными условиями.

Однако единая позиция в отношении Китая остается неуловимой, а Соединенные Штаты и Великобритания в целом более агрессивны, чем другие члены G7.

Соединенное Королевство выбрало место, насыщенное британской историей и культурой, для последней встречи своего года в качестве президента G7. Когда-то являвшиеся символом глобального влияния и экономической мощи Великобритании, верфи Ливерпуля стали символом постиндустриального упадка страны, но теперь район вдоль реки Мерси является ярким примером городского обновления в 21 веке.

Музей, посвященный самым известным сыновьям города, Музей истории Битлз, был местом для ужина министров G7 в субботу вечером. Делегаты спели кавер-группу Fab Four перед обедом из местных продуктов на отдыхе в знаменитом Cavern Club в Ливерпуле, где группа отыграла многие из своих ранних концертов.