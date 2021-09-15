Величайшим убийцей Нового Орлеана был не ураган. Жара была.

Соседи сказали, что г-жа Бергерол в основном оставалась в своей квартире с закрытыми дверями и окнами. Однако, похоже, она жива. 3 сентября сосед Джош Хили написал, может ли она навестить его кота, пока он был за границей. «У меня много наград», – написала она. На следующий день она присоединилась к соседям во дворе дома на шоу «Золушка».

В воскресенье мистер Хили вошел в ее квартиру, когда она не открыла дверь. Он нашел ее лежащей на земле и попытался оживить, но было уже слишком поздно. В тот вечер соседи играли духовые во дворе и танцевали под миссис Бергерол, вспоминая ее голубые глаза и ее частую и широкую улыбку.

К тому времени городские чиновники здравоохранения начали осознавать опасность, с которой сталкивается пожилое население. За день до смерти г-жи Бергерол они освободили восемь квартир для пожилых жителей, в том числе несколько мест, где погибли люди. В настоящее время городские власти рассматривают вопрос о том, чтобы во время стихийных бедствий субсидированные квартиры, обслуживающие пожилых людей или инвалидов, имели генераторы, проводили социальные проверки или всегда имели в собственности управляющего зданием, сказал пресс-секретарь.

Предлагаемые меры набирают обороты отчасти из-за смерти г-на Джозефа, человека, застрявшего в квартире 312.

Сэр Джозеф был хорошо известен в деревне де Жарден, относительно Доступный комплекс На востоке Нового Орлеана для людей от 55 лет и старше. Он принадлежит правительственному агентству Louisiana Housing Corporation и управляется Latter & Blum, крупной компанией по недвижимости, которая управляет недвижимостью во многих штатах. Жилищное агентство сообщило, что Latter & Blum призвала жильцов покинуть дом, а затем, после урагана, доставила к дому автобусы-рефрижераторы и провела припасы для жильцов, которые решили остаться.

Мистер Джозеф ушел на пенсию много лет назад с работы по продаже автозапчастей. Он много болтал с соседями, и в его распорядке входили кофе и бенье по городу. Он был известен своей верой, любовью к своей семье, а для некоторых – своим фирменным ответом: «Да, правда», что побудило внуков называть его дедушкой. Да, действительно. Многие люди знали его за его чувство юмора, благодаря которому он подружился с 45-летним мистером Райтесом, которого тянуло к мистеру Джозефу, когда он отпускал шутки на мероприятии, организованном баптистской церковью на Франклин-авеню.