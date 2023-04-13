Венгрия выходит из связанного с Россией банка Politico

БУДАПЕШТ. Венгрия выходит из связанного с Россией инвестиционного банка на следующий день после того, как это одобрили США.

Международный инвестиционный банк (МИБ) перенес свою штаб-квартиру из Москвы в Будапешт в 2019 году, что вызвало опасения в западных столицах, что его могут использовать в качестве прикрытия для операций российской разведки в Европе.

В среду Вашингтон предоставил доступ к IIP и ее топ-менеджерам, включая гражданина Венгрии, после того, как правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неоднократно отвергало опасения США по поводу его деятельности.

Министерство экономического развития страны заявило в четверг, что Будапешт выйдет из IIP и исключит своих представителей из организации, поскольку венгерские официальные лица раскритиковали политику США в отношении Венгрии.

«Правительство обсудило ситуацию, и хотя Международный инвестиционный банк играет важную роль в развитии Центральной и Восточной Европы, деятельность банка потеряла смысл в результате введения санкций США», — заявили в венгерском министерстве. Отчет.

Взаимодействие Венгрии с IIP является источником растущей напряженности в отношениях Будапешта с Вашингтоном, которые значительно ухудшились в последние месяцы из-за продолжающихся связей венгерского правительства с Кремлем и кампании против посла США в связанной с правительством прессе. Будапешт, Дэвид Прессман.

«Присутствие МИБ в Будапеште помогает России усилить свое разведывательное присутствие в Европе», — Министерство финансов США. сказал В заявлении, объясняющем его решение о санкциях.

Банк, по его словам, «открывает дверь для злонамеренных операций Кремля по влиянию в Центральной Европе и на Западных Балканах и может выступать в качестве механизма для коррупционных и незаконных финансовых операций, включая нарушения санкций».