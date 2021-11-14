Венесуэльские музыканты преследуют крупнейшую в мире оркестровую пластинку

Сотни скрипок, скрипок и контрабаса звучали в Венесуэльской военной академии в субботу, затем к ним постепенно присоединились деревянные духовые, медные и ударные — и тысячи музыкантов, в основном дети и подростки, играли с одной целью: установить мировой рекорд. крупнейший оркестр.

Все музыканты, связанные с сетью молодежных оркестров страны, играли пьесу Чайковского около 10 минут на открытом воздухе под бдительным присмотром независимых модераторов, чтобы убедиться в том, что одновременно играет более 8097 музыкальных инструментов, что нарушит репутацию. текущий рекорд. Музыкальная сеть страны, известная как «Система», надеялась собрать 12 000 музыкантов.

«Это означает, что все эти годы, которые я провел с оркестром, того стоили, все эти часы практики и все эти часы практики, а это было много», — сказал Анджели Парроэта, 15-летний альтист, который играл Системы с тех пор, как ей исполнилось четыре года, и она обычно играет с региональной группой из примерно 230 человек. «Вокруг вас много людей», — добавила она. «Это невероятно быть частью чего-то исторического. Мы надеемся побить рекорд». Книга рекордов Гиннеса определит в течение 10 дней, был ли установлен рекорд. Группа музыкантов из более чем 250 модераторов была назначена для наблюдения за попыткой записи. Для того, чтобы музыканты установили рекорд, за пятиминутный период пьесы Чайковского «Славянский марш» необходимо было записать более 8097 одновременно сыгранных. Аудит результатов будет проводить венесуэльское подразделение бухгалтерской фирмы KPMG. Управляющий партнер Рамон Остос сказал, что текущий рекорд принадлежит российской группе, которая исполняла государственный гимн страны.

Музыканты в возрасте от 12 до 77 лет, одетые в черные шорты, белые футболки и маски, наложенные вспышкой, попытались записать во время часового национального концерта. В список музыки вошли «Венесуэла» Пабло Эрреро и Хосе Луиса Арментероса, национальный гимн южноамериканской страны и «Альма Янера» Педро Гутьерреса, которую венесуэльцы считают своим неофициальным гимном. Каждому музыканту был выдан браслет с номером и индивидуальное сиденье в зависимости от его инструмента, чтобы упростить счет. «Славянская прогулка» — это часть их музыкального образования на протяжении всего их пребывания в сети молодежного оркестра. Однако два месяца назад они начали репетировать его со своими региональными группами перед концертом. «Если струна порвется, я не остановлюсь. Режиссер Энлуис Монтес напомнил музыкантам, чей энтузиазм легко и ритмично двигается на своих местах:« Если дыра выпадает, я играю по памяти ».

Правила, которым они должны были следовать, включали запрет на использование инструментов и рекомендаций профессионала. Это дань уважения Андресу Давиду Асканио Абреу, которого показывали на огромных экранах, чтобы каждый музыкант мог увидеть его тенденции.

«Что ж, это огромная задача, конечно, очень сложная, но она наполнена большой гордостью и страстью», — сказал Абреу. «И сегодня то, что мы видим здесь, представляет собой крошечное представление о том, кто мы есть: мы — 1 012 000 детей и молодых людей в El Sistema». После завершения «Славянского марша» музыканты скандировали, поднимая инструменты и размахивая венесуэльскими флагами. «Самый большой оркестр в мире», — скандировали они.

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