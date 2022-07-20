Карл Маркс заявил, что «религия есть опиум для народа». Именно там у вас были теоретические основы противостояния большевиков религии. Они были «коммунистами-атеистами» не просто так. Более того, Русская православная церковь была одним из столпов царского государства. Религия представляла собой политическую угрозу как система убеждений и институциональная сила. Таким образом, само собой разумеется, как бы запутанно не звучало это имя, существует файл Атеистическая пятилетка идти вместе с ним Экономический . Новоиспеченные правители нового Советского Союза дважды считали религию проклятием.

Клинтон — Прозвища не бывают суше — будет ли более тёмным быть более точным? Из книги «Картины атеизма: Советское нападение на религию». Однако выставка, которая продлится до 2 октября в Музее русской иконы, визуально яркая, даже веселая. Улыбающийся космонавт мудро приветствует зрителей на пропагандистском плакате Владимира Меньшикова 1975 года «Бога нет» в классном диснеевском стиле.

Дмитрий Мур, «Паси моих овец», 1926 год. Специальные коллекции библиотек Университета Сент-Луиса, Коллекция советского плаката

То, что эти правители не считали проклятием — по крайней мере, поначалу, — было художественным новаторством. В течение 1920-х и несколько затянувшихся до 1930-х годов советская визуальная культура переживала беспрецедентную степень художественного брожения и инноваций в кино, фотографии, живописи и прикладном дизайне.

Революция в искусстве сравнима с революцией, происходящей в обществе, а энергия и экспериментальность Культурной революции очень хорошо видны в антирелигиозной пропаганде тех лет. Книга Михаила Михайловича Чермника «Кузнец, бей в колокола по шарам», из «Антирелигиозной азбуки» (1932 г.), является учебным пособием конструктивизмС его использованием фотомонтажа, сплошных цветов, креативной типографики и взаимодействия углов и кривых, давайте не будем забывать этот предостерегающий заголовок.

Михаил Черняк, «Кузнец, бей в колокола на балах», из «Антирелигиозного алфавита», 1932. Мемориальная художественная галерея Рочестерского университета. Джессика Мартин

«Антирелигиозный алфавит» находится в центре внимания шоу. Разработанная Черемных для использования в классе, это колода из 27 карточек с буквами (в кириллице букв больше, чем в латинице). Карточки служили двойной цели: помогать юным ученикам выучить буквы и презирать религию. Oни опорный эффект для детей. Заголовки делают внешний вид рекламы понятным. «Заводы Форда — это фашистские крепости». «Священные истории такие нелепые!» «Презренный и порочный яд змеи» (здесь речь идет о Папе Пии XI). Очень популярный капиталист из «Веры вредна для вас, хуже вина» имеет тревожное сходство с Мистер Монополия.

Михаил Чернык, «Вера вредна для вас, она старше вина», из «Антирелигиозного алфавита», 1932 г. Мемориальная художественная галерея Рочестерского университета. Джессика Мартин

Большинство предметов на выставке относятся к 20-м и 30-м годам, и только полдюжины из 70-х и 80-х годов. Первый более живой и творческий. Брежневская эпоха технически была не менее солидна, чем социально. Исключением является плакат космонавта. Коллективное произведение художников, известное как боевое перо, навеянная запиской космонавта Германа Титова. Он сказал о космосе: «Иногда люди говорят, что Бог существует». «Я не видел ни ангелов, ни Бога». Обратите внимание, что башни под плакатом содержат мечеть. Советы были экуменическими в своем атеизме.

Помимо плакатов, парад включает в себя забавные вещицы, такие как игральные карты с антирелигиозными изображениями и пепельницу в виде православного священника. Самое поразительное в «Картинах атеизма» — это отсутствие шоу как такового. Это сопоставление с содержанием других выставок, чего можно ожидать от музея, посвященного, да, русским иконам.

Михаил Чермник, «Альтернативная наука о заклинаниях волшебников», из «Антирелигиозного алфавита», 1932 г. Мемориальная художественная галерея Рочестерского университета. Джессика Мартин

Образы богословия: советское нападение на религию

Музей русских икон, 263 Union Street, Clinton, до 2 октября, 978-598-5000, www.museumofrussianicons.org

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