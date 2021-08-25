Вертолеты России модернизируют ударный вертолет Ка-52.

Вертолеты России модернизируют Ка-52. Ударные вертолеты Опубликовано в Отчет по аэрокосмической обороне, рыночный канал Aviation Week Intelligence Network (AWIN) и включен в ваше членство в AWIN.

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