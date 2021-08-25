Вертолеты России модернизируют ударный вертолет Ка-52.

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«Вертолеты России» модернизируют российский коаксиальный ударный вертолет Камов Ка-52 новой авионикой и датчиками. О разработке Ка-52М производитель объявил 24 августа на Военно-техническом форуме армии 2021 года, который проходил под Москвой 22-28 августа. В «Вертолетах России» заявили, что первая модернизация …
Вертолеты России модернизируют Ка-52. Ударные вертолеты Опубликовано в Отчет по аэрокосмической обороне, рыночный канал Aviation Week Intelligence Network (AWIN) и включен в ваше членство в AWIN.
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