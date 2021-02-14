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Веселый военно-морской флот Шотландии запускает конкурсы именования в США и России

14 февраля, 2021
Vsevolod Egorov

Юмористические названия, данные горькому флоту Шотландии, побудили дорожных властей из Соединенных Штатов в Россию проводить конкурсы, называя свои собственные снежинки.

2021 г., воскресенье, 14 февраля, 19:00.

Снегопад в Миннесоте. Изображение: MNDOT / DRG

Онлайн-трекер, показывающий их передвижения, получает более 100 000 посещений в день, как это понимают такие люди, как сэр Энди Флёрри, Лу-Айс Кабальди и Гриттер Данберг.

Американские штаты Мичиган, Миннесота и Южная Дакота первыми запросили названия для зимнего флота Шотландии.

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Предлагаемые названия StateSite включают Salter Montell, Lake Snow Bee Con и Blowy McLofface.

Traffic показывает Scotland’s Trunk Road Gritter Tracker, Gangsta Grandma Gritter, For Your Eyes Only и Mr. Картина: Транспорт Шотландии

На прошлой неделе в Шотландии возобновился массовый снегопад, что вызвало еще больший интерес к его захвату с востока в 2018 году.

В пятницу, 5 февраля, на трекер Trunk Road Gritter Tracker компании Transport Scotland было зарегистрировано 110 903 обращений, из них в прошлом году – 704 992 раза. ·

Последние имена, которые пополнили его флот из 230 человек, – это Slate Zeppelin, William Wall-Ice и Cone Snow Day, объявленные в ноябре.

Они присоединились к таким, как Gridney Spears, Spready Mercury и Bus Ice Clear.

Все 250 метелей в Мичигане еще не названы. Изображение: Министерство транспорта штата Мичиган

Представитель Шотландского правительственного агентства сказал: «Уровень интереса к шотландским стаям распространяется повсеместно. У нас был интерес только на этой неделе из России и США, и они стремятся отразить этот процесс.

«Мы наблюдаем огромный рост веб-трафика в результате международной безопасности и интереса.

«Это началось с небольшого веселья – и до сих пор остается – позволяющим широкой публике, особенно школам, узнать больше о зимних товарах, безопасном вождении в суровую погоду и, что наиболее важно, о работе, которую выполняют наши операционные компании. Очень сложные условия».

Отважный этап Шотландии. Изображение: Блэр Кэмерон

«Все, что повышает осведомленность о важности подготовки к зиме, на наш взгляд, является положительным моментом.

«Конечно, юмор и мировое признание – тоже очень серьезная сторона.

«Почти каждую ночь зимой водители животных и ведущий персонал работают при минусовых температурах и прилагают все усилия, чтобы отправить Шотландию в самые важные путешествия».

Джек Лёш из Министерства транспорта Миннесоты сказал Шотландии в воскресенье: «Фактически, мы решили провести эту гонку с плугами, названными в честь Шотландии.

Одно из последних названий шотландских животных. Изображение: BEAR Scotland

«Многие люди увидели это, им понравилась идея, и они спросили, можно ли сделать что-то подобное в Миннесоте.

«Мы получили почти 24 000 заявок и с нетерпением ждем возможности поделиться некоторыми из лучших вариантов для публичного голосования в конце этого месяца».

Представитель Министерства транспорта штата Мичиган Ник Шририба сказал: «Вдохновленные разделом TrafficScotland.org, мы начали давать уникальные и креативные названия снегоходам на Mi Drive. [traffic information] Карта.

«Текущие имена включают Blovassarus Rex, Sir Salts-a-Lot и Snowbony, и они были выбраны из сотен публичных предложений.

«Департамент надеется начать с нескольких метелей в нашем юго-западном регионе и в будущем назовет более 250 плугов по всей стране».

В Южной Дакоте исполняющий обязанности министра транспорта Джоэл Джунд сказал, что его первое название, «Снежный удар», было разработано, чтобы «увлечь людей по всему штату в увлекательной игровой форме с транспортной отраслью», включая вымышленные названия снега, которые уважают историю, традиции и люблю. снега ».

Подобные соревнования проводятся в нескольких канадских городах Онтарио, в том числе в Квилпе и Барри недалеко от Торонто.

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