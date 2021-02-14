Веселый военно-морской флот Шотландии запускает конкурсы именования в США и России

Юмористические названия, данные горькому флоту Шотландии, побудили дорожных властей из Соединенных Штатов в Россию проводить конкурсы, называя свои собственные снежинки.
Онлайн-трекер, показывающий их передвижения, получает более 100 000 посещений в день, как это понимают такие люди, как сэр Энди Флёрри, Лу-Айс Кабальди и Гриттер Данберг.
Американские штаты Мичиган, Миннесота и Южная Дакота первыми запросили названия для зимнего флота Шотландии.
Предлагаемые названия StateSite включают Salter Montell, Lake Snow Bee Con и Blowy McLofface.
На прошлой неделе в Шотландии возобновился массовый снегопад, что вызвало еще больший интерес к его захвату с востока в 2018 году.
В пятницу, 5 февраля, на трекер Trunk Road Gritter Tracker компании Transport Scotland было зарегистрировано 110 903 обращений, из них в прошлом году – 704 992 раза. ·
Последние имена, которые пополнили его флот из 230 человек, – это Slate Zeppelin, William Wall-Ice и Cone Snow Day, объявленные в ноябре.
Они присоединились к таким, как Gridney Spears, Spready Mercury и Bus Ice Clear.
Представитель Шотландского правительственного агентства сказал: «Уровень интереса к шотландским стаям распространяется повсеместно. У нас был интерес только на этой неделе из России и США, и они стремятся отразить этот процесс.
«Мы наблюдаем огромный рост веб-трафика в результате международной безопасности и интереса.
«Это началось с небольшого веселья – и до сих пор остается – позволяющим широкой публике, особенно школам, узнать больше о зимних товарах, безопасном вождении в суровую погоду и, что наиболее важно, о работе, которую выполняют наши операционные компании. Очень сложные условия».
«Все, что повышает осведомленность о важности подготовки к зиме, на наш взгляд, является положительным моментом.
«Конечно, юмор и мировое признание – тоже очень серьезная сторона.
«Почти каждую ночь зимой водители животных и ведущий персонал работают при минусовых температурах и прилагают все усилия, чтобы отправить Шотландию в самые важные путешествия».
Джек Лёш из Министерства транспорта Миннесоты сказал Шотландии в воскресенье: «Фактически, мы решили провести эту гонку с плугами, названными в честь Шотландии.
«Многие люди увидели это, им понравилась идея, и они спросили, можно ли сделать что-то подобное в Миннесоте.
«Мы получили почти 24 000 заявок и с нетерпением ждем возможности поделиться некоторыми из лучших вариантов для публичного голосования в конце этого месяца».
Представитель Министерства транспорта штата Мичиган Ник Шририба сказал: «Вдохновленные разделом TrafficScotland.org, мы начали давать уникальные и креативные названия снегоходам на Mi Drive. [traffic information] Карта.
«Текущие имена включают Blovassarus Rex, Sir Salts-a-Lot и Snowbony, и они были выбраны из сотен публичных предложений.
«Департамент надеется начать с нескольких метелей в нашем юго-западном регионе и в будущем назовет более 250 плугов по всей стране».
В Южной Дакоте исполняющий обязанности министра транспорта Джоэл Джунд сказал, что его первое название, «Снежный удар», было разработано, чтобы «увлечь людей по всему штату в увлекательной игровой форме с транспортной отраслью», включая вымышленные названия снега, которые уважают историю, традиции и люблю. снега ».
Подобные соревнования проводятся в нескольких канадских городах Онтарио, в том числе в Квилпе и Барри недалеко от Торонто.
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