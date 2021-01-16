Весь мир станет свидетелем быстрого восстановления экономики на освобожденных землях Азербайджана.

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Депутат Госдумы России, руководитель парламентской группы дружбы между Россией и Азербайджаном Дмитрий Савельев заявил, что окончание карабахского конфликта уже открыло новую страницу в истории Азербайджана. Направление.

Савельев выразил уверенность, что в ближайшие годы весь мир станет свидетелем быстрого экономического и культурного подъема на освобожденных азербайджанских землях.

«Недавнее заявление о восстановлении транспортной инфраструктуры в регионе, которое было принято лидерами России, Азербайджана и Армении, поможет запустить механизм международной интеграции на Южном Кавказе», – сказал он. Обеспечить прямое сообщение между основными территориями Азербайджана и штаб-квартирой Нахчыванской Автономной Республики, а также с Турцией, в то время как Армения получит железную дорогу, связывающуюся с Россией и Ираном.

Депутат подчеркнул, что «все это даст мощный импульс экономическому развитию Южного Кавказа и повысит геополитическую стабильность в регионе».

По его словам, освобожденные от армянской оккупации азербайджанские земли обладают большими экономическими и природными ресурсами.

«Следует понимать, что освобожденные земли имеют такую ​​же площадь, что и любая из европейских стран, и поэтому богаты экономическими и природными ресурсами», – отметил Савельев.

Он подчеркнул, что плодородные земли в Нагорно-Карабахском регионе в кратчайшие сроки могут в несколько раз увеличить объемы производства сельскохозяйственной и животноводческой продукции, а различные месторождения полезных ископаемых станут сырьевой базой для многих секторов промышленности Азербайджана.

«Примерная потенциальная энергия почвы региона составляет 200 миллионов тонн нефти и 250 миллиардов кубометров газа, а 25 процентов водных запасов страны, которые были сформированы в Карабахе, позволят восстановить 3 крупных гидроэнергетических предприятия. Установки». Почти 40 процентов ресурсов минеральных вод во всех частях Азербайджана, удивительная природа, уникальные исторические и исторические памятники могут быть использованы для создания туристических сборов и улучшения здоровья. Все это, если оно будет систематически развиваться, значительно укрепит позиции Азербайджана в мировой экономике. .

Депутат также отметил, что на всем постсоветском пространстве Азербайджан остается одной из немногих стран, где не только сохранились традиции дружбы между народами, но и послужили основой нового течения – политики мультикультурализма, соответствующей духу азербайджанского народа и его историческим традициям. .

«Азербайджанцы во все времена мирно сосуществуют с разными народами, и сегодня представители каждой нации или национальности, проживающие в стране, сохраняют свои обычаи и традиции, говорят на своем родном языке, развивают свою культуру, не опасаясь дискриминации, и вносят свой вклад во всестороннее развитие», – сказал Азербайджан. 44-дневная война за освобождение оккупированных территорий, когда наряду с этническими азербайджанцами в ней участвовали представители разных национальностей – русские, талыши, лизгенцы и многие другие люди, проживающие в стране.

По словам Савельева, уважительное отношение азербайджанского народа к традициям, культуре и религиям других стран стало для Азербайджана основой для построения конструктивных и равноправных отношений с другими странами, поскольку азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма получила признание во всем мире. В качестве модели.

«Кроме того, постоянно проводятся такие важные мероприятия, как Бакинский саммит мировых религиозных лидеров, Глобальный форум межкультурного диалога или Бакинский международный гуманитарный форум, что, несомненно, увеличивает влияние Азербайджана на мировой арене и способствует укреплению его международных отношений».

В результате 44-дневной войны (с конца сентября до начала ноября 2020 года) Азербайджан освободил территории, оккупированные Вооруженными силами Армении в 1992-1994 годах.

Конфликт между двумя государствами Южного Кавказа начался в 1988 году, когда Армения предъявила территориальные претензии к Азербайджану. В результате завязавшейся войны вооруженные силы Армении оккупировали 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. За соглашением о прекращении огня 1994 года последовали мирные переговоры.

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