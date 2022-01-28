Ветераны войны призвали Федерацию армян России рассмотреть фильм о Гаргине Назде

Баку, Азербайджан, янв. 28

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Глава Общероссийского общего движения – «Ветераны России» Эльдар Рызябов направил обращение Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой назначить дату проведения проверка Союза армян России (САР) с целью реабилитации нацистов и его пособников в связи с показом фильма о нацистском коллаборационисте Гариджине Назде, как сообщает Trend, является манифестом общего движения.

28 января, в 30-летие со дня основания Армянской Армии, Федерация армян России планировала провести в Москве показ фильма «Гаргин Незде».

Фильм посвящен прославлению армянского националиста Гаргина Назде, воевавшего под руководством нацистов против Советского Союза во время Второй мировой войны.

«Любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников являются не просто фальсификацией истории — они аморальны по своей сути, кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от явного и законно установленного зла. Вот почему мы должны пресекать всякое» искажение исторической правды, включая уголовное судопроизводство», — говорится в сообщении Генеральной Ассамблеи.