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Взгляд на отношения между Украиной и Россией приближается

22 мая, 2022
Marfa Fedoroa

России и Украине однажды придется снова жить в мире друг с другом и, возможно, даже примириться, обманув их как соседей. В зале суда на этой неделе, во время первого судебного процесса над российским солдатом за военные преступления Украины, мир получил представление о том, как два народа могут прийти к этому.

На суде молодой русский командир танка сержант. Вадим Шишимарин признал себя виновным в убийстве пожилого безоружного гражданского лица в первые дни вторжения. Тогда он попросил прощения у Катерины Шелиповой, вдовы убитого.

«Но я понимаю, что вы не сможете меня простить», — добавил он.

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