Взгляд на отношения между Украиной и Россией приближается

России и Украине однажды придется снова жить в мире друг с другом и, возможно, даже примириться, обманув их как соседей. В зале суда на этой неделе, во время первого судебного процесса над российским солдатом за военные преступления Украины, мир получил представление о том, как два народа могут прийти к этому.

На суде молодой русский командир танка сержант. Вадим Шишимарин признал себя виновным в убийстве пожилого безоружного гражданского лица в первые дни вторжения. Тогда он попросил прощения у Катерины Шелиповой, вдовы убитого.

«Но я понимаю, что вы не сможете меня простить», — добавил он.

Его явного раскаяния было достаточно, чтобы побудить вдову привлечь обидчика. Я спросил о его мотивах, но она перестала его прощать. Позже она сказала, что сожалеет о нем и поддержала ходатайство прокурора о пожизненном заключении.

Диалог был таким, как будто эти двое собирались жить бок о бок — наконец. Украинские официальные лица выстроили перед судом десятки других пленных российских военнослужащих. На сегодняшний день они насчитали более 11 000 военных преступлений, совершенных российскими войсками. Если все судебные процессы будут проходить таким образом — с их интимной связью с правосудием и личными договоренностями о примирении — может быть заложена почва для возможного восстановления отношений между двумя странами.

Правосудие, которое определяет вину, обеспечивает подотчетность и восстанавливает социальную гармонию, лучше всего обслуживается отдельными людьми и в местных условиях для общественного свидетеля. Мало кто из россиян когда-либо читал или видел фотографии этих переживаний. Но с тех пор, как началась война, достаточное количество россиян, выступающих против вторжения, заявили о коллективном признании ответственности — даже если их не посылали в Украину для убийства мирных жителей.

Романист Михаил Шишкин писал в газете «Гардиан»: «Мы, русские, должны открыто и мужественно исповедовать свои грехи и просить прощения».

Профессор Гарварда Марта Миноу описывает прощение как «человеческие усилия следовать божественному примеру». Это помогает объяснить заявление почти 300 священников Русской православной церкви, которые выступают против официальной поддержки церковью войны. Священники задавались вопросом, как будущие поколения в каждой стране снова будут «дружить друг с другом, уважая и любя друг друга».

Согласно заявлению, «нет другого пути, кроме прощения и взаимного примирения».

Сержант Шишимарин просил прощения, но не ждал его. Однако вдова заявила, что не будет возражать, если его заменят украинские бойцы, сдавшиеся в Мариуполе на меткомбинате «Азовсталь». На каком-то уровне они соединяются. Возможно, однажды Россия и Украина сделают то же самое.