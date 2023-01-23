Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем о 334-м дне вторжения | Россия

Германия «Не стоит на пути» Польши Leopard поставляет танки в Украинуминистр иностранных дел Анналена Бербах заявила, что это стало еще более четким сигналом из Берлина о том, что европейские союзники могут поставлять оборудование немецкого производства. На вопрос в интервью французскому телеканалу LCI, что произойдет, если Польша отправит свои танки Leopard 2 без разрешения Германии, Бирбок ответил через переводчика: «В данный момент этот вопрос не задан, но мы не остановимся, если нас спросят. » способ.»

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Германия «продолжит поддерживать Украину — Насколько нужно и подробно«, и: «Вместе, как европейцы — в защиту нашего европейского мирного плана». Новый министр обороны Германии Борис Писториус планирует вскоре посетить Украину, сообщил он немецкой газете.

Шаллс сказал, что будущие решения о поставках оружия будут приниматься в координации с союзниками, включая Соединенные Штаты.. Президент сказал, что под давлением необходимости отправить в Украину танки немецкого производства все поставки оружия в Украину осуществлялись в тесной координации с западными партнерами.

Польша объявила о готовности поставить Киеву 14 танков «Леопард», но в более ранних комментариях ждала «четкого заявления» из Берлина. Интервью с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербах. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал отказ Германии поставить танки в Украину. «Позиция Германии неприемлема. Прошел почти год с начала войны. «Каждый день гибнут невинные люди», — сказал он.

Бывший премьер-министр Англии Борис Джонсон совершил неожиданную поездку в Украину, где он сказал, что это «момент, чтобы удвоить усилия и дать украинцам все инструменты, необходимые им для выполнения работы». Риши Сунак сказал, что Даунинг-стрит «поддержала» визит Бориса Джонсона, несмотря на предупреждения о том, что это подорвет авторитет нынешнего премьер-министра. READ Обновления в реальном времени: война России в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что Леклерк не исключает отправки танков. Украина. «Что касается судебных клерков, я попросил Минобороны работать. Ничто не исключено», — сказал он на встрече с канцлером Германии Шоулзом.

Россия утверждает, что продвинулась в Запорожской области Украины. После нескольких месяцев застоя в Юго-Восточном регионе, Официальные лица, работающие в Москве, говорят, что фронт стал «мобильным». Украинские военные сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись 15 населенных пунктов. «В ходе наступательных действий в направлении Запорожья части Восточного военного округа заняли наиболее выгодную местность и позиции», — сообщили в Минобороны в воскресенье.

Поклявшись, что Украина не потерпит коррупции, Зеленский пообещал на этой неделе принять важные решения, чтобы искоренить ее. «Я хочу, чтобы было ясно: возврата к тому, что было в прошлом, как это было у разных людей, близких к госструктурам или тех, кто всю жизнь гонялся за креслом, уже не будет», — сказал он в своем заявлении. Адрес ночного видео. Европейский Союз сделал антикоррупционные реформы одним из ключевых требований для членства Украины после того, как в прошлом году Киев предоставил статус кандидата.