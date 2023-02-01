Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем на 343-й день вторжения | Украина

Президент Украины Владимир Зеленский В своем выступлении во вторник вечером он сказал, что его администрация планирует внести изменения в рамках попыток продвинуться вперед в ходе необычайно быстрых и сложных переговоров по обеспечению членства в ЕС, сообщает Reuters. В пятницу Украина проведет переговоры на высшем уровне с официальными лицами ЕС.

«Очень важно, что мы готовим новые реформы в Украине», Зеленский Он сказал. «Это реформы, которые во многом изменят социальные, правовые и политические реалии, сделав их более гуманными, прозрачными и эффективными».

Зеленский заявил, что не закончил смену высокопоставленных чиновников и что любой, кто не соответствует строгим стандартам, подлежит увольнению.

СМИ в Украине сообщили, что в среду утром были проведены два громких антикоррупционных рейда против олигархов. Игорь Коломойский и бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом сообщает El País. Испания Первоначально в Украину будет отправлено от четырех до шести танков Leopard 2. Об этом сообщила в среду газета Financial Times. Италия это сочетать с Франция В поставках ПВО Украины.

США готовят более двух миллиардов долларов военной помощи Украине Два американских чиновника, знакомые с этим вопросом, сообщили Рейтер, что, как ожидается, впервые будут включены ракеты большой дальности, помимо боеприпасов и другого оружия.

Кремль заявил в среду, что ракеты большой дальности включены в предстоящий пакет военной помощи от США. мы Для Украины привело бы к эскалации конфликта, но не изменило бы его хода. официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Он также сообщил журналистам, что у президента России Владимира Путина нет планов вести переговоры с президентом США Джо Байденом.

Старший советник Президента Украины, Михаил Подоляк, В среду он заявил, что уже ведутся переговоры об обеспечении безопасности ракет большой дальности и штурмовиков от иностранных партнеров, чтобы помочь отбиваться от российских войск. READ Убийца итальянской мафии "Killer People" освобожден из тюрьмы

Похоже, некоторые западные союзники упустили идею поставить Украине истребители F-16 и другие боевые самолеты за последние сутки.. Джо Байден, президент США, когда поздно вечером в понедельник в Белом доме спросили, предоставит ли его страна F-16, он просто ответил «нет», Хотя во вторник утром он подтвердил, что продолжит переговоры с Украиной по ее запросам на поставки оружия.

Великобритания также заявила, что поставка западных самолетов нецелесообразна. «Это сложное оборудование», — заявил во вторник представитель Даунинг-стрит. «Мы не считаем практичным отправлять эти самолеты в Украину». Они добавили, что премьер-министр Поддержка Риши Сунака Ускоренная поддержка Для Украины после завершения обзора, что «затянувшийся тупик» в конфликте пойдет на пользу России.

ГерманияВице-канцлер Роберт Хабек Он высказался против того, чтобы его страна поставляла истребители на Украину, заявив, что такой шаг «вероятно» будет слишком большим шагом для западных союзников, взвешивающих свою поддержку дела Киева против опасений быть втянутыми в открытую войну.

Пророссийские силы заявили в российских СМИ, что Бахмут Обведено ок. «Бахмут практически «объят» с трех сторон, и сейчас идет операция по массированному разгрому противника. Они пытаются, и я уверен, что у них это получится… выйти на Шасев Яр Район, откуда ведется интенсивный обстрел в сторону «Солидара» в Бахмуте.

Об этом сообщила украинская государственная телерадиокомпания «Суспільне». Кинбурнский полуостровЭто полоса земли, которая выступает с южной стороны Херсонской области на левом берегу Днепра и находится в «серой зоне», где ни украинские, ни российские военные полностью не контролируют территорию.

британский Министерство обороныВ последнем обновлении разведки говорится, что в последние дни вдоль Днепра произошли «одни из самых тяжелых бомбардировок конфликта». «Это включает в себя продолжающиеся бомбардировки города Херсона», — отмечает министерство, добавляя, что за пределами Донбасса Херсон является самым бомбимым городом в конфликте. «Точное оправдание для России расходования здесь своих запасов напряженных боеприпасов неясно. Однако вполне вероятно, что командиры отчасти преследовали цель деморализовать мирных жителей и сдержать любые украинские контратаки через реку», — добавляют в министерстве. READ Иорданию атаковали иранские беспилотники - король Абдулла

Об этом сообщает российское государственное информационное агентство РИА. Новозыбков Нефтеперекачивающая станция Нефтепровод Дрогба В Брянской области Россия попала под обстрел с Украины

российский президент, Президент России Владимир Путин, Он заявил в среду на заседании правительства, что нельзя допустить, чтобы российские регионы бомбили с территории Украины, и это задача Минобороны.

Российские войска готовятся к новой атаке на Украину, которая, возможно, неизбежна. в ближайшие месяцы, По мнению аналитиков. Об этом сообщает Институт изучения войны США со ссылкой на западные, украинские и российские источники. Москва «готовилась к неминуемой атаке». Ссылаясь на заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что нет «никаких признаков» того, что Владимир Путин «готовится к миру».

Западный чиновник оценил количество погибших с обеих сторон в войне примерно в 200 000 человек. При равном количестве убитых и раненых с обеих сторон. Высокий процент русских был убитПоскольку они были в наступлении, добавил чиновник, это означает, что они «понесли больше смертей, чем украинцы в целом».

Президент Австрии Александр ван дер Беллен Вице-президент Партии зеленых в немецком Бундестаге Кэтрин Геринг Эккардт Оба посетили Киев в среду, а ван дер Беллен отправился в Буча, чтобы отдать дань уважения братской могиле, обнаруженной там после того, как российские войска ушли из оккупированного города в Киевской области на ранних этапах войны.

Украина должна иметь возможность присоединиться НАТО После окончания войны новый избранный президент Чехии Петр Павел сказал в среду.

Урожай зерна в Украине может снова упасть в 2023 году до 49,5 млн тонн с примерно 51 млн тонн, ожидаемых в 2022 году, замминистра экономики Деннис Кауден сказал Сред. READ Извержение вулкана Ла-Пальма сегодня: эвакуация, возможное цунами и текущие обновления

Беларусь В настоящее время вооруженные силы самостоятельно контролируют управляемые ракетные комплексы «Искандер» с ядерными боеголовками, предоставленные Россией после прохождения обучения в Российской Федерации. Россия Помимо учений в Белоруссии, сообщило ее оборонное ведомство. Во вторник лидер Беларуси, Александр ЛукашенкоОн сказал, что его страна «уже готова» оказать больше помощи России в ее войне против Украины.