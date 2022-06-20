ВЗГЛЯД: Тренер Даниила Медведева вмешался после того, как посеянный под номером 1 накричал на него во время финала Галле

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После критики со стороны Даниила Медведева тренер по теннису Хиль Червара был замечен выходящим из финала в Галле в воскресенье, когда Медведев замахнулся перед Хубертом Гуркачом. Медведев, игрок с самым высоким рейтингом в мире, потерпел ошеломляющее поражение, когда Гуркач выиграл свой первый титул на траве.

После падения в группе против Гуркача Медведев был замечен кричащим на Червару, который ответил на гнев российской звезды, встав со своего места и покинув поле.

Медведев выглядел явно расстроенным и злым на протяжении всего финального матча, который в итоге проиграл со счетом 6:1, 6:4. Хотя россиянин был сердечен и поздравил Хуркаша на церемонии вручения, воскресный инцидент стал последним примером вспыльчивости, которую, как известно, проявляет Медведев. Ранее в этом году Открытый чемпионат АвстралииМедведев раскритиковал болельщиков за «низкий IQ» после того, как кто-то подражал звезде футбола Криштиану Роналду во время матча с Ником Киргиосом.

Победа Гуркача делает его успешным на Уимблдоне, так как его карьера в Галле также включала победы над Киргиосом, Ого Умбером и Феликсом Оже-Алиассимом. Гуркач дошел до полуфинала Уимблдона год назад, но не сможет снова бросить там вызов Медведеву — россиянин не сыграет на Уимблдоне, потому что Полный запрет на российских и белорусских игроков с турнира.