Взрыв многоквартирного дома в Швеции, ранены до 20 человек

Полиция подозревает, что взрыв многоквартирного дома во втором по величине городе Швеции мог быть вызван каким-то устройством.

ХЕЛЬСИНКИ. Мощный взрыв в многоквартирном доме в Швеции, который, по подозрению полиции, был вызван каким-то взрывным устройством, ранены до 20 человек и эвакуированы еще сотни рано утром во вторник в Гетеборге, втором по величине городе страны.

Ингрид Фредрикссон, пресс-секретарь Sahlgrenska University Hospital, заявила, что 16 человек были доставлены в главную больницу в Гетеборге. По ее словам, четыре человека – три пожилые женщины и мужчина лет пятидесяти – получали лечение от серьезных травм.

Представитель полиции Томас Фоксбург пока не знает, что стало причиной взрыва, но он сказал шведскому телеканалу TV4, что следователи полагают, что это могло быть причиной взрыва. Он сказал, что они изучают возможность нападения на любых арендаторов.

Мы подозреваем, что кто-то заложил что-то взорвавшееся. – Это слово, которое мы получили, когда забили тревогу, – сказал Фоксбург.

Взрыв произошел незадолго до 5 часов утра в районе Анедал в центре Гетеборга, второго по величине города Швеции. Пожары распространились на несколько квартир, и местные пожарные команды все еще работали над его тушением до 9 часов утра.

«Несколько мест на территории и в нескольких квартирах загорелись после взрыва», – сказал Джон Пайл, операционный директор Великой службы спасения в Гетеборге.

Ларс Холтен, житель этого дома, рассказал ежедневной газете Göteborg Tidning, что его разбудил звук взрыва.

“Это был, наверное, самый громкий звук, который я когда-либо слышал. Вся квартира дрожала. Кровать дрожала”, – сказал он.

Холтен сказал, что видел отчаявшихся людей, «свисающих с балконов и перелезающих через балконы. Один упал. Это был очень интересный, очень быстрый след огня и дыма».

Другой свидетель, Ларс Гуннар Вольмджо, сказал Expressen, что он также видел людей на их балконах, и «некоторые падали, некоторые прыгали, а некоторым приходилось ждать, пока пожарные возьмут их с лестницей».

Пайл сообщил журналистам на пресс-конференции, что некоторые жители дома выпрыгнули из окон после взрыва. По его словам, взрыв, по всей видимости, произошел во внутреннем дворе здания, где были взорваны входные ворота.

Министр внутренних дел Швеции Майкл Дамберг сказал шведскому информационному агентству TT, что видеть разрушения «ужасно».

«Многие из нас теперь хотят получить ответы на вопросы о том, что произошло, и о причине этого ужасного события», – цитирует слова Дамберга TT.

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Ян М. Олсен внес свой вклад из Копенгагена, Дания.