Видео: Вот технический анализ цифрового литейного производства Apex Legends на коммутаторе.

Амбициозный порт Apex Legends Он приземлился на Nintendo Switch в начале этого месяца, так как же он продержится? Digital Foundry проверила переключение тревожной кнопки, попробовав последнюю версию игры, основанную на патче 1.07.

Что касается разрешения, игра работает с разрешением 720p в вертикальном игровом процессе, с «динамическим разрешением, уменьшенным до минимума 1066 x 600» и динамическим 576 пикселей на мобильных устройствах с «минимумом 960 x 540».

DF выделяет ряд разрезов – текстурам не хватает огромного количества деталей, затрагиваются тени, расстояние перетаскивания сокращается и скрывается туманом, эффекты уменьшены, а детализация деревьев, кустарников и земли значительно уменьшена. . Затем следует удаление «подавляющего большинства» сорняков и листвы, которые являются «слишком большим срезом». Это приводит к приемлемому опыту:

«По сути, пользователи получают достаточно хороший дисплей, хотя и не такой, как многопользовательский взгляд на игровой мир. Все так, как должно быть, и правильно отображается в масштабе. Думайте об этом как о менее сложной, но достаточно приличной визуализации мира». Отражения также сохраняются, источники света на линзах сохраняются, а физика ткани на месте и правильная. Враги также предлагают тот же диапазон, что имеет решающее значение для честного опыта для всех игроков. прицеливание включено “.

Производительность, несомненно, является главной темой для разговоров в Apex Legends на коммутаторе – во время перестрелок частота кадров падает до 20 кадров в секунду. В остальном цель 30 кадров в секунду сохраняется, но это все еще половина частоты кадров игроков на других консольных платформах, которые запускают игру со скоростью 60 кадров в секунду.

«Основная проблема заключается в том, что во время конфронтации с другими игроками возникают проблемы с частотой кадров – производительность должна быть в точности наилучшей. Более того, есть ощущение, что частота кадров может начать меняться, как только вы приблизитесь к другим игрокам – что маловероятно система раннего предупреждения от чего-то такого? “

Digital Foundry заявляет, что сокращения «настолько интенсивны», что их последняя рекомендация – отключить функцию перекрестия (которая включается автоматически), чтобы играть исключительно с другими пользователями Switch и даже на игровой площадке.

Вы пробовали Apex Legends на Nintendo Switch? Что ты думаешь на данный момент? Оставьте комментарий ниже.