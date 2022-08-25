Видео: вот тизер обновленного эффекта страха, который скоро выйдет на Switch

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Нам кажется, что мы вечность ждали возвращения оригинального Эффекта Страха с тех пор, как был переработан контроль. Новое изобретение эффекта страха Nintendo Switch была анонсирована в 2017 году.

Как вы, возможно, помните, эта версия приключенческого боевика будет передавать «тот же дух и атмосферу», что и оригинальная игра для PlayStation 2000-х годов, но будет включать «значительно улучшенные» визуальные эффекты, переработанное управление и множество других захватывающих дополнений.

Команда разработчиков Sushie и издатель Forever Entertainment впервые представили тизер, отметив, что игра «выйдет раньше, чем вы думаете» для Switch и многих других платформ. Вот предыстория:

«Вей Минг Лам, дочь вождя триады Гонконга, была похищена. Возьмите на себя роли трио наемников: Хана, Гласс и Дик, и попытайтесь найти пропавшую девушку».

Fear Effect Reinvented будет разделен на три отдельные кампании, включающие в себя современную камеру от третьего лица (как видно выше), боевую систему на основе укрытий, а также элементы Survival Horror. Кроме того, вам предстоит собирать предметы, решать головоломки и преодолевать три режима сложности.

Каковы ваши первые впечатления от предстоящего релиза? Комментарий ниже.