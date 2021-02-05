Видео о поездке Mario Kart из Super Nintendo World словно там

С тех пор, как 4 февраля в Universal Studios Japan открылась игра Super Nintendo World, посетители публиковали видео и фотографии достопримечательностей по всему Интернету. Хотя сообщения оставили тех, кто все еще находится в их слюне, полностью закрытыми, новые возможности тематического парка позволяют людям хотя бы оценить его издалека. Теперь у нас есть полный взгляд на новое путешествие Марио Карт, Mario Kart: Cuba’s Challenge, от Новости Юниверсал Парк сегодня.

Аттракцион использует дополненную реальность, поэтому каждый посетитель получает наушники в стиле Марио, чтобы играть в игру во время езды. Тур дает гостям возможность насладиться видом от первого лица на различные классические трассы, такие как Mario Kart Circuit и Rainbow Road. По мере того, как люди переходят от трека к треку, все стреляют из AR в Баузера и его миньонов, чтобы набрать очки.

Зона ожидания тоже очаровательна. Очередь проходит через типичный замок Баузер, наполненный всевозможными забавными атрибутами. Есть гигантский трон – предположительно Баузер – с изображением сидящей на нем принцессы Пич в рамке и призовой мешок со всеми трофеями Кубка Марио. В этом футляре также есть новая чашка с логотипом Universal Pictures на Mario Cup.

В целом, поездка прекрасна – а пока я не могу не мечтать однажды испытать жизнь во всей ее красе.