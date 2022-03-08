Видео: тест абсолютного переключения OLED от YouTuber «наконец-то» достигает выгорания через 3600 часов

участие в Нинтендо Лайв На

Возможно, вы помните историю, которую мы опубликовали ранее в этом году, о 1800 часов OLED-переключателя, испытание на сжигание. Сделано художником-графиком и создателем Боб Вульф На его канале YouTube волчий помет. На тот момент «заметного горения» не было.

Теперь он разместил обновление на YouTube, и в этом видео он показывает, как система, наконец, показала некоторые признаки возгорания. Это произошло примерно через шесть месяцев и примерно через 3600 часов. Опять же, это переключатель, который управляет фиксированным экраном из Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы День за днем ​​появлялись тени.

Так какое постановление? Вам не о чем беспокоиться, если вы планируете купить OLED-трансформер:

«Это то, о чем вам нужно беспокоиться, определенно нет… Мне потребовалось 3600 часов, чтобы добраться до этой точки, и я был на этом экране все время на полной скорости, и кому-то потребовались бы годы, чтобы сделать это в конкретной игре, и снова , этой игре нужен виджет или что-то, что не двигается на экране, и этот элемент на экране в течение 3600 часов должен быть чем-то вроде тени Даже если вы специально играете в Breath of the Wild… не думаю, что это будет проблемой вообще.

«Если вы беспокоитесь о покупке трансформатора OLED по этой причине, не беспокойтесь».

Хотя этот опыт уже продемонстрировал, что не о чем беспокоиться, когда речь заходит об OLED-панели этой системы, Вольф намерен продолжать видеть, «насколько хуже она может стать» и сколько времени потребуется, чтобы система достигла неработоспособного состояния. , чтобы бежать.

Вольф считает, что, скорее всего, пройдет еще около 1800 часов, прежде чем горение станет «разрушительным».

Он также протестировал аккумулятор, так как теперь система все это время была подключена к зарядному устройству. Когда он работал исключительно от батареи после 3600 часов — он все еще может работать в течение 8 часов на максимальных настройках.

«Так что, если вы беспокоитесь о том, чтобы оставить его на зарядном устройстве слишком долго, тоже не беспокойтесь».

Как продвигается ваш прототип Nintendo Switch OLED? Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами, связанными с экраном? Оставьте комментарий ниже.