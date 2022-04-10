Видео: технический анализ Chrono Cross Remaster Digital Casting

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Square Enix выпустила Chrono Cross: Издание радикальных мечтателей На этой неделе на нескольких платформах, включая Switch. Так как же выдерживает версия для Nintendo?

Хорошо, если ты Прочтите наш обзор Nintendo LifeВы, наверное, знаете, как это могло произойти… по словам Digital Foundry — это своего рода ужасный кошмар. На самом деле, эта последняя версия, кажется, получила худший Он работает лучше, чем оригинальная версия для PlayStation 1999 года, и представляет собой скорее «прикосновение», чем полную перезагрузку.

Вот краткое изложение различий в частоте кадров между режимами «Классический» и «Новые визуальные эффекты» в Remaster (через Eurogamer):

Проще говоря, частота кадров на PS5 и на Switch такая же низкая, как и на оригинальной PS1, а иногда и хуже, когда выбран «новый» графический режим. 30 кадров в секунду. На оригинальной PS1. Это тоже не так низко, как могло бы случиться, где вы могли видеть больше налоговых сцен, смещающих ограничение частоты кадров до 20, 15 или даже 10 кадров в секунду. Это не значит, что оригинал был идеальным — оригинал PlayStation сделала это. Игра также работает с сильно колеблющейся частотой кадров от 10 до 30 кадров в секунду, но беспокоит то, что Remaster, работающий на современных консолях, фактически приводит к низкой частоте кадров в некоторых из тех же сцен.

Выбор классического режима в меню ремастеринга улучшает ситуацию, но не гарантирует зависание со скоростью 30 кадров в секунду. В общих чертах, кажется, что частота кадров снова стала на уровне оригинальной PS1, а в боях частота кадров по-прежнему падает до 15 кадров в секунду и ниже. Однако, независимо от используемого режима, во время сражений в Remaster вводятся дополнительные препятствия, такие как режим победы после битвы, которых не было на оригинальной PS1. «

Что касается разрешения, версия для Nintendo Switch падает до 720p в режиме док-станции, что, по словам DF, «работает в его пользу» при решении проблем с производительностью:

«…Если у вас нет под рукой оригинального Chrono Cross, редактор все равно будет иметь некоторую ценность. Если вы выберете версию Switch, игра в ручном режиме снизит разрешение до 720p, сближая 2D- и 3D-элементы. в презентации. Независимо от платформы, сюжет, игровой процесс и атмосфера классической японской ролевой игры Squaresoft по-прежнему находят отклик в 2022 году — несмотря на некоторые технические и художественные ограничения».

Вот чего ожидать за пределами мобильной игры:

«Как для новых, так и для классических графических режимов, а также для всех 3D-элементов (моделей персонажей, 3D-боевых последовательностей) мы масштабируем исходное разрешение в области 900p до 936p. Новые модели персонажей предназначены только для нового графического режима, и он также имеет четкое наложение HUD с разрешением 1080p. Найдите эти обновленные 3D-модели на PS4 и Switch с одинаковым качеством. Между тем, в классическом режиме используются оригинальные модели PS1, а также восстанавливаются обои и портреты в разрешении 240p с более интенсивным текстом на экране. «не очень хорошо выглядит даже в 1080p или 4K, особенно во внешнем мире, где мы явно представили 3D-элементы, работающие поверх сломанной карты. Опять же, новый режим предпочтительнее на больших экранах».

Есть много других проблем, таких как проблемы с обновлением и установкой ИИ — Digital Foundry резюмирует этот усилитель как «разочаровывающий». Вы можете получить полное резюме в видео выше, или на Еврогеймер.

Как вам понравился ремастер Chrono Cross на Switch? Напишите нам в комментариях.