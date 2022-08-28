Видео: Digital Foundry исследует игры Switch с более низким разрешением

Когда Nintendo Switch дебютировала в марте 2017 года, она уже сильно отставала от конкурентов с точки зрения производительности. Это привело к некоторым грубо выглядящим портам, таким как КОВЧЕГ: Эволюция выживания А также «Невозможные порты», включая такие игры, как Ведьмак 3 И вечные муки.

Со всеми слухами о том, что Switch рано или поздно получит преемника, Digital Foundry решила исследовать игры на оборудовании Nintendo текущего поколения с более низким разрешением и посмотреть, сможет ли использование ее последней системы улучшить ситуацию.

Изложив некоторые рекомендации, он исследовал игры на основе того, «насколько низкими являются типичные разрешения в портативном режиме», и ограничил список оригинальным Switch, демонстрирующим полную 3D-графику. Помимо таких игр, как The Witcher и DOOM, некоторые из других упомянутых игр включают Смертельная битва 11 И Crash Team Racing Nitro-Fueled.

«Мы приближаемся к концу жизненного цикла Nintendo Switch, и в 2023 году ожидается его преемник, но каталог игр для текущей системы впечатляет. Однако заставить первоклассные игры работать на более старом портативном чипсете — непростая задача. разрешение экрана часто такое, какое у игр Switch самое низкое разрешение? И может ли обратно совместимый Switch 2 / Super Switch улучшить существующий каталог игр с точки зрения качества изображения и количества пикселей?»

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Как вы думаете, сможем ли мы увидеть новый ключ, улучшающий существующие версии в ближайшем будущем? Как вы относитесь к играм в низком разрешении на гибриде Nintendo прямо сейчас? Расскажите нам ниже.