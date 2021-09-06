Индия расширила свой энергетический мост с Россией, поскольку крупные нефтяные компании подписали новые сделки со своими российскими партнерами для поддержания стабильности поставок нефти и газа во время только что завершившегося визита министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури во Владивосток в 2021 году. Восточная. Экономический форум. МОК подписал отдельный меморандум о взаимопонимании с российским газовым гигантом «Газпром» на форуме, где Бури встретился с Дмитрием Коновым, председателем правления крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компании ПАО «СИБУР Холдинг».

Официальные источники сообщили, что Международный олимпийский комитет ведет переговоры с российской публичной акционерной компанией СИБУР Холдинг о создании крупного нефтехимического предприятия в Индии. Это был первый визит Пури за границу с момента его назначения министром нефти и газа.



После защиты энергия становится главной опорой индийско-российских отношений. Официальные источники указали, что обе стороны работают над многосторонним подходом, который включает источники и поставки энергии, первоначальные инвестиции в России и Индии и сотрудничество в нефтехимическом бизнесе.

Совокупные инвестиции Индии в нефтегазовые проекты в России превышают 15 миллиардов долларов. Это самый крупный пункт назначения для

Инвестиции в нефтегазовый сектор. Газовые компании стремятся расширить свои инвестиции в российские нефтегазовые месторождения, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе.

Российский нефтяной гигант Роснефть и его партнер в 2017 году купили Essar Oil, которая была переименована в Nayara Energy, за 12,9 миллиарда долларов.