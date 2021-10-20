Владимир Путин заказал недельный оплачиваемый отпуск из-за роста числа дел в правительстве России

Случаи Govt-19 в России: число случаев заражения вирусом в России увеличилось на фоне приостановки кампании вакцинации. (Файл)

Москва:

Президент России Владимир Путин в среду распорядился о недельном оплачиваемом отпуске по всей стране, чтобы контролировать эпидемию правительства в наиболее пострадавшей стране Европы, и призвал россиян «проявить ответственность» и пройти вакцинацию.

Путин одобрил план правительства объявить 30 октября общенациональной неделей без работы, поскольку в России за один день зарегистрировано 1028 случаев смерти от вируса короны.

«Основная цель – защитить жизнь и здоровье наших граждан», – сказал 69-летний кремлевский лидер в телеинтервью.

Он сказал, что интенсивность извержения вируса в России «к сожалению» ниже, чем уровень вакцинации в этой стране.

Уровень инфицирования вырос в последние недели на фоне застойной кампании вакцинации: только 35 процентов страны были полностью вакцинированы, несмотря на несколько широко доступных вакцин, в том числе Sputnik V.

Путин был удивлен тем, как много россиян отказываются от вакцины, даже среди его «самых близких друзей».

«Это странно. Люди с хорошим образованием и научными степенями … Я не понимаю, что происходит».

Путин несколько раз призывал россиян получить прививки от правительства, а в среду призвал людей снова пройти вакцинацию.

«Пожалуйста, проявите ответственность», – сказал он.

В среду в стране было зарегистрировано более 34 000 новых случаев заражения вирусом и в общей сложности 226 353 случая смерти – это самый высокий показатель смертности на европейском континенте.

Российских чиновников обвиняют в недооценке масштабов заражения, и Путин сказал региональным властям не недооценивать количество случаев заражения вирусом, назвав его «опасным».

Ранее в мае Путин ввел оплачиваемый отпуск во время пика коронавируса. Новая нерабочая неделя совпадает с национальными школьными каникулами.

Вице-премьер Татьяна Коликова сказала, что новые ограничения жесткие, но необходимые.

«В последнее время мы теряем более тысячи граждан в день. Это ужасная статистика», – сказал он. Она попросила россиян не ездить между регионами, чтобы не усугублять ситуацию.

Российский лидер настаивает, что он справился с эпидемией лучше, чем большинство стран, но даже высокопоставленные чиновники недавно выразили обеспокоенность.

Петр Толстой, заместитель спикера нижней палаты парламента, заявил на выходных, что официальные лица «полностью проиграли» информационную кампанию о вирусе короны.

«Люди не доверяют вакцинацию людям, что является фактом», – сказал он.

– Московские ограничения –

Праздник был объявлен на следующий день после того, как мэр Москвы Сергей Софьян распорядился о летнем контроле над первым в столице вирусом короны.

Он сказал людям старше 60 лет в Москве, которые не были вакцинированы, работать из дома и распространил обязательную вакцинацию на обслуживающий персонал. Эти ограничения вступят в силу в следующий понедельник и продлятся до конца февраля.

Софиан посоветовала работодателям перевести 30 процентов своих сотрудников на домашнюю работу.

Жизнь в Москве, где проживает более 12 миллионов человек, в среду была нормальной: рестораны и другие закрытые развлекательные заведения были открыты в обычном режиме.

Официальные лица предупредили, что худшее еще впереди, и что количество больниц растет быстрее, чем предыдущие волны.

«Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается, – заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова.

Он сказал, что это был первый раз, когда в столице наблюдался 30-процентный рост дел в течение пяти недель подряд.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил журналистам, что медицинская система страны работает под высоким давлением, и «главной целью» является повышение уровня вакцинации.

Но независимые опросы показывают, что более половины россиян не планируют сниматься.

Путин говорит, что Sputnik был вакцинирован и изолирован после того, как в прошлом месяце были обнаружены десятки случаев заражения вирусом в его ближайшем окружении.

Но его официальный представитель Дмитрий Песков в среду, похоже, разделяет широко распространенное мнение о том, что вирус не нуждается в правительственной уколе.

«Мне не сделали прививку, потому что у меня был высокий уровень антител», – сказал Песков.

(За исключением названия, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и не публиковалась Syndicate Feed.)