Владимир Путин заказал недельный оплачиваемый отпуск из-за роста числа дел в правительстве России

Москва:
Президент России Владимир Путин в среду распорядился о недельном оплачиваемом отпуске по всей стране, чтобы контролировать эпидемию правительства в наиболее пострадавшей стране Европы, и призвал россиян «проявить ответственность» и пройти вакцинацию.
Путин одобрил план правительства объявить 30 октября общенациональной неделей без работы, поскольку в России за один день зарегистрировано 1028 случаев смерти от вируса короны.
«Основная цель – защитить жизнь и здоровье наших граждан», – сказал 69-летний кремлевский лидер в телеинтервью.
Он сказал, что интенсивность извержения вируса в России «к сожалению» ниже, чем уровень вакцинации в этой стране.
Уровень инфицирования вырос в последние недели на фоне застойной кампании вакцинации: только 35 процентов страны были полностью вакцинированы, несмотря на несколько широко доступных вакцин, в том числе Sputnik V.
Путин был удивлен тем, как много россиян отказываются от вакцины, даже среди его «самых близких друзей».
«Это странно. Люди с хорошим образованием и научными степенями … Я не понимаю, что происходит».
Путин несколько раз призывал россиян получить прививки от правительства, а в среду призвал людей снова пройти вакцинацию.
«Пожалуйста, проявите ответственность», – сказал он.
В среду в стране было зарегистрировано более 34 000 новых случаев заражения вирусом и в общей сложности 226 353 случая смерти – это самый высокий показатель смертности на европейском континенте.
Российских чиновников обвиняют в недооценке масштабов заражения, и Путин сказал региональным властям не недооценивать количество случаев заражения вирусом, назвав его «опасным».
Ранее в мае Путин ввел оплачиваемый отпуск во время пика коронавируса. Новая нерабочая неделя совпадает с национальными школьными каникулами.
Вице-премьер Татьяна Коликова сказала, что новые ограничения жесткие, но необходимые.
«В последнее время мы теряем более тысячи граждан в день. Это ужасная статистика», – сказал он. Она попросила россиян не ездить между регионами, чтобы не усугублять ситуацию.
Российский лидер настаивает, что он справился с эпидемией лучше, чем большинство стран, но даже высокопоставленные чиновники недавно выразили обеспокоенность.
Петр Толстой, заместитель спикера нижней палаты парламента, заявил на выходных, что официальные лица «полностью проиграли» информационную кампанию о вирусе короны.
«Люди не доверяют вакцинацию людям, что является фактом», – сказал он.
– Московские ограничения –
Праздник был объявлен на следующий день после того, как мэр Москвы Сергей Софьян распорядился о летнем контроле над первым в столице вирусом короны.
Он сказал людям старше 60 лет в Москве, которые не были вакцинированы, работать из дома и распространил обязательную вакцинацию на обслуживающий персонал. Эти ограничения вступят в силу в следующий понедельник и продлятся до конца февраля.
Софиан посоветовала работодателям перевести 30 процентов своих сотрудников на домашнюю работу.
Жизнь в Москве, где проживает более 12 миллионов человек, в среду была нормальной: рестораны и другие закрытые развлекательные заведения были открыты в обычном режиме.
Официальные лица предупредили, что худшее еще впереди, и что количество больниц растет быстрее, чем предыдущие волны.
«Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается, – заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова.
Он сказал, что это был первый раз, когда в столице наблюдался 30-процентный рост дел в течение пяти недель подряд.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил журналистам, что медицинская система страны работает под высоким давлением, и «главной целью» является повышение уровня вакцинации.
Но независимые опросы показывают, что более половины россиян не планируют сниматься.
Путин говорит, что Sputnik был вакцинирован и изолирован после того, как в прошлом месяце были обнаружены десятки случаев заражения вирусом в его ближайшем окружении.
Но его официальный представитель Дмитрий Песков в среду, похоже, разделяет широко распространенное мнение о том, что вирус не нуждается в правительственной уколе.
«Мне не сделали прививку, потому что у меня был высокий уровень антител», – сказал Песков.
(За исключением названия, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и не публиковалась Syndicate Feed.)
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