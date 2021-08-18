Владислав Мамишев Монро, российский исполнитель-исполнитель Неординарный

В галерее Here на Таганке открылась выставка памяти одного из самых необычных московских исполнителей Владислава Мамишева Монро (1969–2013). Шоу называется «Волшебный радужный цветок» по детской книге Валентина Катаева о волшебном разноцветном цветке, исполняющем желания. Экспозиция, являющаяся памятником этому уникальному российскому артисту-исполнителю, наполнена фотографиями, коллажами, текстом и произведениями искусства. На Западе, и особенно в Америке, превращение мужчины в женщину в блестящей одежде не шокирует и не является чем-то необычным. Но в консервативной России его выступления часто вызывали недоумение, а иногда и протестовали православные активисты, возражавшие против образов «мужеложства». У Мамишева были две любимые женщины, в которых он любил превращаться: американская актриса Мэрилин Монро и звезда советского сталинского кинематографа Любовь Орлова. Его умные и умные преобразования были чрезвычайно мощными. Изредка он превращается в советскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву и появляется в некоторых местах без предупреждения, шокируя публику. Но Мамишева Монро не была и не пародировала женщин. Его работы были трансляцией повсеместной пошлости и гендерных стереотипов шоу-бизнеса.

Предоставлено галереей здесь



Если на превращение Владислава Мамишева в Мэрилин Монро несколько повлияли гравюры Энди Уорхола и могут показаться производными, то его книга Любови Орловой была весьма оригинальной. Его очень интересовал образ большинства американских советских актрис. На одной из фотографий она изображена на фоне крейсера «Аврора», сидящего на набережной реки Санкт-Петербург с молодым моряком, которого она только что сбила. А в другом фильме она разговаривала по телефону, вытянув губы, рядом с огромным буфетом в советском стиле. Или она лежит в гробу, пока на ней возлежит еще одна звезда советского кино Вера Марицкая. Андрей Бартенев, художник и координатор шоу, рассказал, что Марецкая пытается поймать ее английской булавкой, чтобы узнать, действительно ли старая ведьма мертва. READ Русская колонизация Аляски | Искусство и развлечения Мамишев-Монро трагически погиб: он утонул в бассейне на Бали в 2013 году. Бартенев, который также был близким другом Мамишева, сказал, что он является ему во сне и требует, чтобы его вернули к жизни. Многие работы на выставке – это современные художники и подражатели из Москвы и Санкт-Петербурга, представители мира восхищения, люди, которые знают Мамесева Монро на протяжении десятилетий и проводят с ним много вечеров, выпивая, баловясь и хулиганя с ним в ночных клубах и ресторанах. Образы убедительны, как Мамишев в костюме с Шэрон Стоун. Стоун выглядит довольно скромно рядом с Мамишевой, сияющей женщиной в экстравагантных платьях и густом макияже. Два изображения ранее в галерее не демонстрировались: художник был сделан как Мэрилин Монро, но его гениталии полностью видны.

Ала Перова / Facebook



Один из главных экспонатов – огромная скульптура лошади от группы музыканта Игоря Бутмана. Мамишев Монро изобразил корову в женском нижнем белье: на задних лапах длинные чулки, расшитые шнурком, вымя прикрыто чем-то вроде бюстгальтера, а передние копыта в красных перчатках до колен. Губы коровы выкрашены в ярко-красный цвет, ресницы густо накрашены тушью, а под рогами у нее очаровательный локон. Его корова была частью арт-инсталляции в Москве, на которой раскрашенные коровы были размещены по всему городу. Шоу – это чествование этого уникального художника и радость для всех, кто любит все возмутительное – хотя нужно сказать, что действительно есть небольшая отметка о каждом дне в том, что раньше было невозможно вообразить. Предложение действует до 1 сентября. Для получения дополнительной информации см. Сайт выставки.