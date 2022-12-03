Власти России объявили об «эвакуации» восточного берега украинского Днепра

Власти, назначенные Россией в Херсонской области на юге Украины, заявили в пятницу, что они начнут эвакуацию людей с ограниченной подвижностью из оккупированного города Каховка в рамках более широкого переселения мирных жителей на восточном берегу Днепра.

В прошлом месяце Россия отказалась от Западного берега реки Иордан, включая город Херсон, в ходе одного из самых крупных отступлений за время войны. Этот отход означал, что широкая река Днепр теперь образовывала линию фронта войны на юге страны, и обе стороны вели шквальный огонь с позиций на противоположных берегах. Навязанная Россией администрация в Каховке заявила, что лежачих или инвалидов перевезут в Генический район на юго-восток. «Берегите себя и своих близких!» — сказала она в сообщении Telegram, призывая людей зарегистрироваться, чтобы освободиться.

Власти создали горячую линию, чтобы помочь тем, кто уезжает. Женщина, ответившая на телефон горячей линии, сообщила, что проводится масштабная эвакуация из ряда населенных пунктов на левом (восточном) берегу реки, в том числе из Олешек и Новой Каховки, где находится огромная плотина ГЭС.

«С 20 октября введено военное положение. Всех мирных жителей эвакуируют», — сказала она. Она имела в виду объявление президентом России Владимиром Путиным военного положения, которое применяется к Херсону и трем другим частично оккупированным регионам Украины, объявленным частью России, что большинство стран осудило как незаконное.

Он отказался комментировать условия в пострадавших городах, причину эвакуации или количество пострадавших. Прежде чем сдать Херсон, Россия эвакуировала десятки тысяч его жителей в процессе, который Украина назвала принудительной репатриацией.

Власти Херсона призывают людей покидать часть восточного берега и обещают, что о тех, кто это сделает, будут хорошо заботиться в других местах. В другом сообщении в пятницу телеграм-канал «Каховка» опубликовал сообщение от неназванного эвакуированного, в котором восхвалялся прием, оказанный им в российском портовом городе Анапа. «Каждый день мы ходим гулять к морю», — сказала она. «Мы очень рады, что пришли сюда. О нас заботятся, во всем помогают. Если кто сомневается, идти или нет — не сомневайтесь, уходите!»

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