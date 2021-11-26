Внезапное замораживание маршрута по Северному морю России нарушает цепочку поставок

Файл Изображение предоставлено Росатомфлотом. Отправлено: 25 ноября 2021 г., 14:34

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[By Atle Staalesen]

Быстро накапливающийся морской лед на трассе Северного моря создает опасную ситуацию у восточного арктического побережья России. В течение нескольких недель многие корабли застряли в плотном морском льду.

Многие корабли ждут выхода в этот район. В течение нескольких дней Дикси, Ямал Ибрис, и. Troopin, полярный король А также Аршеневский Кара ждут помощи, чтобы разбить лед на свои места в море. На судах находились тысячи тонн оборудования, необходимого местным властям и компаниям в районе Сукотки.

Однако ни один корабль не доберется до места назначения. В середине ноября все они повернули на запад и теперь собираются отправиться в Архангельск, где груз разгружается.

По заявлению региональных властей Чукотки, атомный контейнеровоз прибудет в начале января. Севморфот Довезем товар до места назначения.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» поможет доставлять грузы в города восточного побережья Арктики. Фото: Росатомфлот

Как сообщили в правительстве Чукотки, сделка заключена во время встречи с Росатомом.

Говорят, что сложная ситуация в регионе обсуждалась на самом высоком уровне. Без припасов далекие общины оказались бы в кризисе.

Суда из Архангельска в Сукотку перевозили строительные материалы для нескольких крупных промышленных проектов в этом районе, включая проект по переработке руды в Бымском районе и проект «Кекура Голд». Суда также перевозят припасы для новой линии электропередачи между Бевеком и Филиппинами и для новой посадочной площадки в аэропорту Бевек.

Кроме того, пять судов перевозили товары народного потребления для местного населения, сообщил губернатор области Роман Кобек на своей странице в Instagram. Сообщается также, что на судах было оборудование для атомной электростанции имени академика Ломоносова в Бевеке.

«Академик Ломоносов» стоит на специально построенном корабле в Бевеке. Фотография: Rosattam

Удаленная часть Сукотки полностью зависит от судоходства.

Сложная ледовая обстановка на морских путях Российской Арктики застала круизных пассажиров врасплох. Вода в восточной части морского пути уже была покрыта снегом в конце октября, на несколько недель раньше обычного. В начале ноября пройти через этот район без помощи мощного ледокола было практически невозможно.

Среди судов, которые провели последние несколько недель на льду, — финский авианосец Kumbula, который 28 октября вышел из корейского порта Пусан и должен был прибыть в Скакен, Дания, 22 ноября. В начале ноября 197-метровая ледовая дуга 4 прошла через Берингов пролив в Сукотское море, откуда была доставлена ​​в Восточно-Сибирское море атомным ледоколом «Вайкач».

Кумбула в ледяной воде. Фото: ESL Shipping

В வைகாச் Забрал Кумбула Вместе с нефтеналивным танкером Владимир Русанов И грузовые корабли Селинга А также Северный Проект К северу от заброшенных Новосибирских островов. Затем ледокол отправился на помощь другим кораблям в этом районе.

Всего они были носителями UHL Vision, Golden Souk, Golden Pearl, Nordic Quinqua А также Nordic Nulujak. Корабли были доставлены в незамерзающие воды у берегов Сукотки 20 ноября, сообщает атомная компания «Росатом».

Nordic Queenqua выходит из Восточно-Сибирского моря. Фотография: Rosattam

В வைகாச் Затем взяли курс на Бевек при поддержке трех грузовых кораблей. 24 ноября конвой отправился на север, к Новосибирским островам.

Финский общий перевозчик Кумбула Он был выброшен на мель на несколько недель к северу от Новосибирского моря вместе с тремя другими кораблями. Между тем, Кумбула Остальным трем кораблям придется подождать еще несколько дней темной полярной ночью, прежде чем их спасут.

Судоходная компания ESL Shipping не ответила на просьбу прокомментировать эту историю.

По данным Росатома, ядро ​​- ледокол. Оставьте 50 Бобби Придет на помощь в начале декабря и скоро будет новеньким Арктический Будем готовы к службе в регионе.

На данный момент Росатом эксплуатирует в регионе три ледокола. В то же время வைகாச் Занимается транспортировкой судов из Восточно-Сибирского моря. Даймир Ледокол в Енисейском заливе Ямал В заливе Op. Кроме того, работает на дизеле. Новороссийск Лед в море на Сукотке ломается.

Атле Сталлэйшн — журналист и издатель Independent Parents Observer. В 2002 году он основал компанию Parents Observer. Он был редактором до 2009 года, а затем работал журналистом и координатором нескольких европейских проектов приграничного сотрудничества. Атли изучала русский язык в Университете Осло и изучала журналистику в МГУ.

Эта статья опубликована в отношении The Parents Observer и может быть найдена в ее первоначальном виде. Здесь.

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