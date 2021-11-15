Внешний вид Battlefield 2042 был переименован после того, как была обнаружена его связь с русско-украинской войной.

Укрытие в Battlefield 2042 было переименовано после того, как была обнаружена его связь с русско-украинской войной.

Теперь, когда Battlefield 2042 находится в раннем доступе, многие игроки быстро проходят через все, что может предложить игра, чтобы увидеть, что они могут разблокировать и заработать во время игры. В ходе исследования некоторые игроки обнаружили, что у российского специалиста Петра «Бориса» Жуковского эпическая кожа под названием «Маленький зеленый человечек».

Многих это беспокоит, в том числе Waggle_ua, Кто спросил разработчика Battlefield 2042 DICE: «Вы в шутку согласны с положением российских террористов, оккупировавших часть моей страны?»

@она EA_DICE Вы в шутку согласны с положением российских террористов, оккупировавших часть моей страны? Почему бы не добавить к этой смеси отряды Незнайки ИГИЛ или Талибан? https://t.co/YlugdMDaYyhttps://t.co/uuhi49xwYL pic.twitter.com/NUBIwMookR — Без покачивания (@Waggle_ua) 12 ноября 2021 г.

Для тех, кто не знает, фраза «маленькие зеленые человечки» относилась к нему. Российские солдаты принимали участие в аннексии Крыма во время украинского кризиса 2014 года. Эти солдаты были одеты в зеленую форму без опознавательных знаков, и, хотя у них было российское снаряжение, Россия сначала отрицала, что они были из своей страны.

Президент России Владимир Путин в конце концов подтвердил, что эти «зеленые человечки» были россиянами, а оказалось, что это были спецназовцы, посланные в Крым.

Игральная кость Waggle_ua ответил: «Мы искренне ценим, что это было доведено до нашего сведения. Использование имени было непреднамеренным, и вы помогли нам внести положительные изменения в игру. Спасибо».

Разработчик также подчеркнул, что это будет «изменение имени в грядущем обновлении» и что, хотя оно «непреднамеренно относится к реальной проблеме», оно «не отражает ценности нашей команды».

Чтобы узнать больше о Battlefield 2042, ознакомьтесь с нашим текущим обзором и узнайте, как некоторые игроки, пытающиеся использовать фермы XP, попадают в ловушку.

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Адам Панкхерст — обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встраивать твит и дальше Twitch.