Внизу: Россия диктует закон в погоне за Тобиасом

Победы Юлии Ступак и Александра Польшунова на втором, заключительном южно-тирольском этапе Тур де Ски

В Россия Диктует закон в погоне за классикой Тобио. Пятый уровень 15 ° Небесный тур Успешно завершено сегодня Юлия Ступак е Александр Польшунов.

Франческо де Фабиани е Федерико Беллегрино Вошел в топ-20. Элиза Прокард Не начато.

Россия приказывает Тобиасу последовать их примеру

Женщины 10 км Юлия Ступак, Вчера четвертый, обыграл Швецию темпом 29’24 7 Эппа Андерсон е Джесси Диккенс.

Мужское соревнование стало новым сольным Александр Польшунов. Доминирующий чемпион выиграл четвертый раз подряд, выиграв 34 32 9. Как и вчера, сцену монополизировали россияне с 55 ″ 5 на втором месте. Иван Якимшкин У третьего 55 6 Евгенис Беллоу.

В топ-20 вошли Франческо де Фабиани и Федерико Беллегрино.

Хорошее выступление двух Валле де Аста в гонке. Альпийский Франческо де Фабиани Он набрал шесть очков и занял 16-е место с показателем 2’14 ″ 7. Тот же доход Федерико Беллегрино, Перешел с 25 по 19 кв. Полицейский из Нусса Он задержался на 2’36 1 Польшунов.

В генеральной классификации Беллегрино 10 °, Де Фабиани 14.

Элиза Прокард Решил уйти на пенсию. Альпина де Крессен Он не появился на женском старте 10 км.

Tour de Sky снова начинается в пятницу с Wall de Fium.

Второй и последний день отдыха назначен на завтра, в четверг, 7 января. В Небесный тур Возобновится в пятницу 8-го Валь-ди-Фьемме Классическая техника с масс-стартом.

(дп)