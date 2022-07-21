Внутри российского центра для украинских беженцев

Но поскольку это безопасное убежище находится внутри России, они не хотят делиться этими историями.

45-летний Алексей Нечибуренко получил увечья, когда российские войска вошли в южный портовый город Мариуполь. Его нога была прострелена на куски, а его жена была убита на его глазах, рассказывает он CNN.

Но как русский врач лечит свои раны, так и настаивает на том, что в его страданиях виновата Украина, а не Россия.

«Русские начали входить в город. Так что они не могли быть на нашей стороне», — сказал он CNN.

Баскетбольная площадка находится в Таганроге, на юге России, всего в 100 км от Мариуполя, где украинские солдаты и гражданские лица удерживались на сталелитейном заводе «Азовсталь» в течение нескольких недель, прежде чем Россия полностью захватила город.

CNN предоставили эксклюзивный доступ к центру, созданному для обработки некоторых из более чем 2 миллионов беженцев, которые, по оценкам, хлынули на российскую землю с начала вторжения 24 февраля.

Правозащитные организации заявляют, что украинцев «фильтруют» перед отправкой во временные убежища в России, и что любой, кто подозревается в угрозе, не будет принят.

Те, кто прошел первое в России испытание и добрался до Таганрога, стесняются сказать много.

«Теперь я здесь [in Russia] Так что, пожалуйста, не давите на меня», — сказал 30-летний мужчина из Мариуполя, который попросил не называть его имени и хотел только, чтобы его записали, когда он разговаривал с CNN спиной к камере.

«Я не видел, кто убил моих родственников. «Насколько я понимаю, они просто жертвы в этом конфликте», — добавил он.

Дмитрий Васенко, сотрудник МЧС России в Таганроге, сказал, что жилье будет предоставлено украинцам, которые смогут найти работу и отправить своих детей в школу.

«Когда в будущем закончатся боевые действия, все эти приезжие могут решить вернуться на родину. Кто хочет остаться в России, такое обязательство берет на себя правительство России — они получат полный комплекс социальных услуг и будут защищены», — сказал он. сказал.

На вопрос о процессе допуска беженцев в Россию он сказал, что на границе есть «фильтрационные пункты».

«Они проверяют людей, проявляющих агрессию по отношению к Российской Федерации», — сказал он. «Фильтрация происходит именно по прибытии, никаких «массовых лагерей» нет. Это пункты пересечения границы, не более того».

Напротив спортзала сидит еще одна беженка из Мариуполя — Ирина, сбежавшая с девятилетним сыном Ростиславом и их котом Боликом. Он сказал, что их город лежит в руинах, но не виноват.

«Я не хочу вмешиваться во все это. Эта сторона не права, та сторона не права. Обе стороны виновны. Обе стороны напали на нас. Обе убили нас», — сказала она.

Другая страна, другая история беженцев

Единственный безопасный путь из Мариуполя для Ирины — в Россию, но она надеется поехать в третью страну.

Многие украинцы путешествовали через Россию в Эстонию, которая когда-то была частью Советского Союза, а теперь является независимой страной-членом Европейского Союза.

На гигантском пассажирском пароме «Изабель», который сейчас находится в Таллинне, беженцы говорят более свободно и рассказывают CNN, как они выбрались из России и ее концентрационных лагерей.

22-летний Данил, опасающийся, что его заставят воевать против Украины, заявил, что хочет сделать Россию своим постоянным домом. Он сказал, что был раздет, и его татуировки были исследованы.

«Они проверили, не был ли я каким-либо образом связан с украинской армией и знал ли я кого-нибудь, кто там служил», — сказал Даниил, проживающий в Мариуполе.

«Они спросили, знаю ли я, когда у Владимира Путина день рождения, и сказали: «Теперь он ваш президент».

«Я сказал им, что не знаю, и они столкнулись со мной по поводу моего незнания», — продолжил Даниэль. «Они сказали:« Вы должны это знать ». Мне пришлось сказать им, что у меня еще не было возможности понять это, но я пообещал им, что выучу это. Так что они позволили мне».

Молодая супружеская пара, Станислав и Виталина, думали, что их маленькому городку Рубиному удастся избежать худших последствий войны, потому что они не считали его стратегически важным. Но когда в начале мая усилились бои за близлежащий Северодонецк, бои подошли к их порогу, и город был оккупирован.

«Из нашего города на украинскую сторону перейти невозможно. Никто не осмеливается переходить поле активных боевых действий», — сказал Станислав.

Виталина добавила: «Главное для нас — спасти себя и свою семью, поэтому, к сожалению, нам пришлось ехать через Россию».

Супруги решили сделать вид, что находятся в гостях у родственников.

«Если мы поддерживаем нашу армию, почему бы нам не поддержать нашу армию, нам приходилось отвечать на различные вопросы о наших политических взглядах», — сказала Виталина.

«Во время допроса они взяли мой телефон и все время держали его в руках, смотрели мои банковские счета, личные фотографии и сообщения. Это были мои личные вещи, и они все это проходили».

Находясь там, она со слезами на глазах говорит о том, что скрывает свою ненависть к России. Сейчас в Эстонии он раскрывает свои истинные чувства.

«Они пытали там наших людей, они выгоняли людей из домов или даже не давали нам воды. Они говорили нам. Восемь лет страданий — расплата за них, теперь наша очередь страдать», — сказал он. , имея в виду длительные кровопролитные бои на востоке Украины между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими войсками.

Жертвы — не просто люди, — сказала Виталина.

«Русские решили, что собаки будут лаять на них и сдадут свои позиции, поэтому решили убить всех домашних животных», — сказал он.

«Мы связали нашу собаку и надели на нее намордник, но они убили мою собаку… Мой отец столкнулся с солдатами, которые убили нашего питомца, и они открыли ответный огонь. К счастью, мой отец вовремя вернулся домой».

Родители пары до сих пор находятся на оккупированной Россией Украине. Виталина сказала, что ее отец был ранен, а дед был болен.

Они хотят вернуться домой, обратно к ним, но теперь на это нет никакой надежды.

«Моя душа жаждет вернуться домой, к своей семье. Но я понимаю факты», — сказала Виталина. «Все разрушено, нет работы, нет еды, все стоит в пять раз дороже первоначальной цены, люди не могут жить».