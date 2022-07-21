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Внутри российского центра для украинских беженцев

21 июля, 2022
Vsevolod Egorov

Но поскольку это безопасное убежище находится внутри России, они не хотят делиться этими историями.

45-летний Алексей Нечибуренко получил увечья, когда российские войска вошли в южный портовый город Мариуполь. Его нога была прострелена на куски, а его жена была убита на его глазах, рассказывает он CNN.

Но как русский врач лечит свои раны, так и настаивает на том, что в его страданиях виновата Украина, а не Россия.

«Русские начали входить в город. Так что они не могли быть на нашей стороне», — сказал он CNN.

Баскетбольная площадка находится в Таганроге, на юге России, всего в 100 км от Мариуполя, где украинские солдаты и гражданские лица удерживались на сталелитейном заводе «Азовсталь» в течение нескольких недель, прежде чем Россия полностью захватила город.

CNN предоставили эксклюзивный доступ к центру, созданному для обработки некоторых из более чем 2 миллионов беженцев, которые, по оценкам, хлынули на российскую землю с начала вторжения 24 февраля.

Правозащитные организации заявляют, что украинцев «фильтруют» перед отправкой во временные убежища в России, и что любой, кто подозревается в угрозе, не будет принят.

Те, кто прошел первое в России испытание и добрался до Таганрога, стесняются сказать много.

«Теперь я здесь [in Russia] Так что, пожалуйста, не давите на меня», — сказал 30-летний мужчина из Мариуполя, который попросил не называть его имени и хотел только, чтобы его записали, когда он разговаривал с CNN спиной к камере.

«Я не видел, кто убил моих родственников. «Насколько я понимаю, они просто жертвы в этом конфликте», — добавил он.

По ту сторону границы российские власти превратили баскетбольный зал в приют для беженцев из Украины.

Дмитрий Васенко, сотрудник МЧС России в Таганроге, сказал, что жилье будет предоставлено украинцам, которые смогут найти работу и отправить своих детей в школу.

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«Когда в будущем закончатся боевые действия, все эти приезжие могут решить вернуться на родину. Кто хочет остаться в России, такое обязательство берет на себя правительство России — они получат полный комплекс социальных услуг и будут защищены», — сказал он. сказал.

На вопрос о процессе допуска беженцев в Россию он сказал, что на границе есть «фильтрационные пункты».

«Они проверяют людей, проявляющих агрессию по отношению к Российской Федерации», — сказал он. «Фильтрация происходит именно по прибытии, никаких «массовых лагерей» нет. Это пункты пересечения границы, не более того».

Женщина по имени Ирина рассказала, что сбежала из зоны боевых действий вместе со своим сыном Ростиславом и их котом Боликом.

Напротив спортзала сидит еще одна беженка из Мариуполя — Ирина, сбежавшая с девятилетним сыном Ростиславом и их котом Боликом. Он сказал, что их город лежит в руинах, но не виноват.

«Я не хочу вмешиваться во все это. Эта сторона не права, та сторона не права. Обе стороны виновны. Обе стороны напали на нас. Обе убили нас», — сказала она.

Другая страна, другая история беженцев

Единственный безопасный путь из Мариуполя для Ирины — в Россию, но она надеется поехать в третью страну.

Многие украинцы путешествовали через Россию в Эстонию, которая когда-то была частью Советского Союза, а теперь является независимой страной-членом Европейского Союза.

На гигантском пассажирском пароме «Изабель», который сейчас находится в Таллинне, беженцы говорят более свободно и рассказывают CNN, как они выбрались из России и ее концентрационных лагерей.

22-летний Данил, опасающийся, что его заставят воевать против Украины, заявил, что хочет сделать Россию своим постоянным домом. Он сказал, что был раздет, и его татуировки были исследованы.

«Они проверили, не был ли я каким-либо образом связан с украинской армией и знал ли я кого-нибудь, кто там служил», — сказал Даниил, проживающий в Мариуполе.

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«Они спросили, знаю ли я, когда у Владимира Путина день рождения, и сказали: «Теперь он ваш президент».

«Я сказал им, что не знаю, и они столкнулись со мной по поводу моего незнания», — продолжил Даниэль. «Они сказали:« Вы должны это знать ». Мне пришлось сказать им, что у меня еще не было возможности понять это, но я пообещал им, что выучу это. Так что они позволили мне».

Молодая супружеская пара, Станислав и Виталина, думали, что их маленькому городку Рубиному удастся избежать худших последствий войны, потому что они не считали его стратегически важным. Но когда в начале мая усилились бои за близлежащий Северодонецк, бои подошли к их порогу, и город был оккупирован.

Виталина и Станислав говорят, что в России они укротили свой гнев.

«Из нашего города на украинскую сторону перейти невозможно. Никто не осмеливается переходить поле активных боевых действий», — сказал Станислав.

Виталина добавила: «Главное для нас — спасти себя и свою семью, поэтому, к сожалению, нам пришлось ехать через Россию».

Супруги решили сделать вид, что находятся в гостях у родственников.

«Если мы поддерживаем нашу армию, почему бы нам не поддержать нашу армию, нам приходилось отвечать на различные вопросы о наших политических взглядах», — сказала Виталина.

«Во время допроса они взяли мой телефон и все время держали его в руках, смотрели мои банковские счета, личные фотографии и сообщения. Это были мои личные вещи, и они все это проходили».

Находясь там, она со слезами на глазах говорит о том, что скрывает свою ненависть к России. Сейчас в Эстонии он раскрывает свои истинные чувства.

«Они пытали там наших людей, они выгоняли людей из домов или даже не давали нам воды. Они говорили нам. Восемь лет страданий — расплата за них, теперь наша очередь страдать», — сказал он. , имея в виду длительные кровопролитные бои на востоке Украины между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими войсками.

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Жертвы — не просто люди, — сказала Виталина.

«Русские решили, что собаки будут лаять на них и сдадут свои позиции, поэтому решили убить всех домашних животных», — сказал он.

«Мы связали нашу собаку и надели на нее намордник, но они убили мою собаку… Мой отец столкнулся с солдатами, которые убили нашего питомца, и они открыли ответный огонь. К счастью, мой отец вовремя вернулся домой».

Родители пары до сих пор находятся на оккупированной Россией Украине. Виталина сказала, что ее отец был ранен, а дед был болен.

Они хотят вернуться домой, обратно к ним, но теперь на это нет никакой надежды.

«Моя душа жаждет вернуться домой, к своей семье. Но я понимаю факты», — сказала Виталина. «Все разрушено, нет работы, нет еды, все стоит в пять раз дороже первоначальной цены, люди не могут жить».

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