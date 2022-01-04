Военное присутствие России возле Украины — секрет полишинеля

Россия сталкивается с вызовом 21 века, поскольку она концентрирует свои силы у границы между Вашингтоном и Украиной: большинство ее военных операций проводится комплексно.

Взяв на себя роль, которую когда-то отводили шпионам, шлюхам-любителям и аналитикам частных и неправительственных организаций, американские военные пытаются составить точную картину повседневного творчества России, коммерческие спутниковые снимки, сообщения в социальных сетях и данные воздушного наблюдения, а также московские снимки. рейтинги.

Спутниковые фотографии, сделанные коммерческой спутниковой и фотографической компанией Maxer Technologies. Inc.,

Например, на западе России и в Крыму разработана серия новых агрегатов. В декабре изображения показали, что более 350 автомобилей были припаркованы на заброшенном складе боеприпасов недалеко от российского города Кличко, к северу от границы с Украиной.

«Это почти как замороженно-сушеные блоки», — сказал аналитик Maxar. «Добавьте войска, юниты готовы к движению!»

Использование разведки с открытым исходным кодом или OSINT не ново. Что изменилось, по словам бывших официальных лиц и аналитиков, так это то, что частные лица могут отслеживать российско-украинский конфликт и предоставлять общественности некогда секретную информацию с более широким и дешевым доступом к большему количеству данных. По их словам, это позволило Байдену публично подробно рассказать о построении администрации.

После конфликта из-за киберпреступности, изгнания дипломатов и иммиграционного кризиса в Беларуси военная структура на границе с Украиной еще больше дестабилизирует отношения между Россией и США. WSJ объясняет, что углубляет разрыв между Вашингтоном и Москвой. Фото галерея / видео: Майкл Инес Саймон



В ответ следователи и бывшие официальные лица заявили, что российские военные, которые практиковали использование маскировки и обмана, пытались скрыть свою конечную цель, снимая номерные знаки с военных машин, раскрашивая логотип и работая небольшими участками. .

Несмотря на все детали структуры, аналитики в правительстве США и за его пределами не знают, нападет ли Россия, и если да, то как и где.

«Российские вооруженные силы поддерживают структуру, которая естественным образом видна, но они действуют сознательно и медленно, чтобы сохранить неожиданность», — сказал Майкл Кауфман, начальник Вооруженных сил России в CNA Corp.

«Они перемещают войска взад и вперед, поэтому вы не можете быть уверены, где эти войска окажутся, пока игра не откладывается, когда остается очень мало времени для реакции», — сказал г-н — сказал Кауфман. «Украине не нужно знать, куда они планируют атаковать, это конечный и реальный вектор».

Представители Минобороны России и администрации президента не ответили на запрос о комментарии.

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«Спутниковые снимки из открытых источников помогли привлечь внимание к передвижениям российских войск», — сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома. «Мы также стремимся использовать уникальный аналитический опыт разведывательного сообщества для обмена информацией и идеями с союзниками, партнерами и широкой общественностью».

Разведка из открытых источников относится к периоду, когда правительства США и других стран отслеживали сообщения прессы по всему миру. В настоящее время этот термин охватывает широкий спектр контента, включая коммерчески доступные данные, полученные со смартфонов, которые могут раскрывать личную информацию, включая сообщения в социальных сетях, веб-форумах, спутниковые изображения и точные данные о местоположении.

Россия мобилизует армию, которая, по словам правительства США, уже насчитывает 100 000 военнослужащих и может вырасти до 175 000 человек. Частные детективы собрали видео из социальных сетей и других источников о российских военных автоколоннах и поездах, а также использовали спутниковые снимки, чтобы увидеть, как частные подразделения собираются в лагерях.

Джеффри Эдмундс, бывший аналитик Центрального разведывательного управления, который был старшим украинским экспертом в Совете национальной безопасности, сказал, что в 2014 году Россия аннексировала Крым и была более способна контролировать нынешнюю структуру, чем оккупировать части восточной Украины. Год.

CNA Corp. заявляет, что частные эксперты могут быть «примерно на одной странице» с разведывательным сообществом США, объединив коммерческие спутниковые снимки и сообщения в Твиттере. В Mr. — сказал Эдмундс.

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В конце декабря официальные лица США заявили, что у России у границы с Украиной имеется 53 батальонных тактических подразделения, в каждом из которых находится около 800 военнослужащих.

Конрад Музыка, глава Rochan Consulting, польской фирмы в Гданьске, которая занимается оценкой разведывательных данных с открытым исходным кодом в отношении России, Украины и Беларуси, сказал, что он идентифицировал и идентифицировал 48 тактических групп российских батальонов. «Я отстал на пять. Я использую только открытый исходный код», — сказал г-н Мусика.

На прошлой неделе «кресельные» сыщики отслеживали траектории полета американских самолетов-шпионов RC-135 и E-8 над Украиной, используя данные воздушного наблюдения.

Для самолета Е-8, который использует мощную радиолокационную станцию ​​для отслеживания наземных движений противника, рейс 27 декабря впервые был запущен в воздушное пространство Украины, сообщает Лейтенант ВМФ ЦДР. Об этом заявил официальный представитель Европейского командования США Расс Вулфкилл. Второй полет E-8 состоялся через три дня.

«Конечно, мы знаем о различных технологиях, которые позволяют нам публично контролировать нашу деятельность», — сказал лейтенант Cdr. — сказал Вольфкил. «Мы открыты для того, чтобы регулярно выполнять такие полеты с европейскими союзниками и союзниками».

9 ноября Наземная техника в районе Ельни, Россия. Аналитики говорят, что изображения показывают значительную концентрацию сил 41-й армии России вдали от ее собственного гарнизона в Сибири.

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Максимум





Официальные лица США заявляют, что президент Байден ответит на вторжение пристальным наблюдением за российскими войсками, ужесточением санкций, предоставлением дополнительной помощи в сфере безопасности Украине и укреплением позиций НАТО на территории Восточной Европы.

Российские официальные лица отрицают планы вторжения на Украину, заявляя, что правительство имеет право размещать войска на территории России. Президент России Владимир Путин заявил, что готов к проведению «военно-технических операций», если Запад продолжит называть это «путем агрессии».

Аналитики из открытых источников говорят, что российские войска, по-видимому, являются значительными к северу от Украины, поскольку они не были развернуты в ответ на атаки украинских сил, утверждающих, что украинские войска готовятся к запуску в районе Донбасса на юго-востоке Украины. Промосковские сепаратисты сражаются с украинскими силами в регионе с 2014 года.

Помимо «замороженных-сухих блоков» возле Клинца, на фотографиях Maxar показаны новые подразделения возле российских городов Курск, Валуйки и Дорогобуж, а также в центральном крымском городе Бахчисарай. Аналитики говорят, что изображения показывают значительную концентрацию сил 41-й армии России недалеко от ее собственного гарнизона в Сибири, недалеко от города Ельня, к северу от границы с Украиной.

По словам аналитиков и бывших официальных лиц, когда русские отправились в Крым в 2014 году и наращивали силы возле Украины весной 2021 года, они были менее бдительны в попытках скрыть свои операции.

«Мы видим, что русские, возможно, извлекли уроки из некоторых ошибок оперативной безопасности, которые они сделали весной», — сказал Томас Буллок, исследователь открытого исходного кода с аналитиком по безопасности Джейн.

В Вооруженных силах России приступили к снятию номерных знаков с транспортных средств. — сказал Баллок. Этот процедурный конфликт был задокументирован Комиссией по расследованию или CID.,

Группа российских блогеров.

Он сказал, что его и некоторые другие исследователи веб-сайт, используемый для отслеживания движения вагонов поездов, был открыто заблокирован Россией и что в последние две недели он начал сообщать фальшивые данные о движении поездов. Сказал Мусика. «Становится хуже», — сказал он об усилиях по сбору разведданных из открытых источников.

По мнению аналитиков, широкомасштабные учения, проведенные российскими войсками возле Украины весной, могут быть попыткой привлечь посетителей к присутствию российских войск в этом районе, поэтому им будет трудно отличить подготовку от войны. препараты.

Тара Масикот, эксперт по российским вооруженным силам в Rand Corp., сказала, что весенние учения дали России возможность попрактиковаться в развертывании, оценить реакцию, а затем развернуть войска возле Украины.

Мистер. В мае 2020 года Путин издал указ, запрещающий военнослужащим России носить с собой такие устройства, как смартфоны и планшеты, которые могут отправлять локации и фотографии во время миссий.

Хотя весной посетители заметили некоторые действия военнослужащих в социальных сетях и смартфоны, «сейчас мы этого не видим», — сказала г-жа Масикот.

Написать Уоррен Б., [email protected] Штробель и Майкл Р. на [email protected] Сад