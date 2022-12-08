Военные лидеры США и Великобритании обсудили Украину и Китай > Министерство обороны США > Новости Министерства обороны

Вчера американские и британские военные лидеры заявили, что яростные атаки России на украинскую инфраструктуру не только не сломили хребет украинскому гражданскому населению, но и усилили сопротивление вторжению Владимира Путина.

Генерал армии Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, и адмирал Королевского флота сэр Тони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании, заявили, что российский лидер продолжает совершать огромные ошибки в войне России с Украиной. Двое мужчин поговорили во время встречи Совета генерального директора Wall Street Journal в Вашингтоне, округ Колумбия.

Двое мужчин также обсудили проблемы Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Милли сказал, что война России с Украиной продолжается уже десять месяцев, и Путин потерпел неудачу во всех областях. Украинцы отбили первоначальный штурм Киева, а затем выдержали дальнейшие бои в восточной части страны. Милли сказал, что украинские силы начали контратаку в Харькове, которая отбросила русских от второго по величине города страны, а затем вытеснила их из стратегического города Херсона.

По словам Милли, Россия по-прежнему оккупирует часть украинской территории, «и по-прежнему идет значительное количество боевых действий». «Но ситуация на месте в данный момент… [that] Линии улягутся, а с наступлением зимы из-за морозов дела пойдут немного медленнее. Тогда были бы некоторые потенциальные возможности для наступательных действий с любой стороны в разгар зимы из-за погоды и местности. Так что посмотрим, что будет в связи с этим».

В настоящее время Россия также атакует гражданское население Украины, обстреливая страну волнами ракет, атакуя энергетическую инфраструктуру Украины. «Это нападение на мирное население Украины», — сказал президент. «Украинские военные… не зависят от этой энергетической инфраструктуры для проведения военных операций».

Ракетные обстрелы — это удары по мирным жителям. «Это совершенно неприемлемо», — сказал он. «То, что они пытаются сделать, — это сломать хребет украинскому народу, сломить его волю. Вы увидите, что это не ломает хребет, а повышает уровень устойчивости и сопротивления со стороны украинского народа. »

Радакин заявил, что российские ракетные удары ни в коей мере не эффективны. «Это экзистенциальная борьба за Украину, — сказал он. — Жестокость этой борьбы подпитывает еще более сильную решимость украинского народа». «Вы видите это ежедневно».

Адмирал сказал, что незаконные нападения также укрепляют решимость стран, поддерживающих Украину.

Ни Милли, ни Радакин не установили сроков начала войны в Украине, но оба они фактически заявили, что их страны будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Россия совершила эту катастрофическую ошибку», — сказал Радакин.

Атака не только активизировала украинское сопротивление. Но это вызвало «огромный отклик» стран по всему миру. «Для тех из нас, кто находится в Европе, мы должны воздать должное необычайной поддержке, которую Америка снова оказала Европе», — сказал адмирал.

Их спросили, побудит ли вторжение России в Украину Китай потенциально атаковать Тайвань. Радкин оспорил посылку вопроса о том, что русское вторжение спровоцировало войну. «Трагический характер вторжения России в Украину и вытекающие последствия… не создают ситуации, которая казалась бы очень привлекательной другим руководителям», — сказал он. Он отметил, что Россия изолирована дипломатически и экономически. Их тактика и стратегии разоблачаются как ошибочные или некомпетентные. Радакин сказал, что война с Украиной должна послужить сдерживающим фактором для других стран, которые думают в том же духе.

Милли сказал, что никто не должен недооценивать силу, мощь и опыт армии Соединенных Штатов. «Это первая в мире армия, самая маневренная в общевойсковом отношении», — сказал генерал. «Мы — одна из немногих оставшихся в мире армий, способных удерживать все вместе во времени и пространстве и во всех областях пространства, Интернета, земли, моря, воздуха и подводного мира. Мы очень опытны и талантливы во всем». И ни один противник не должен недооценивать наши возможности».