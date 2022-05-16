Военные усилия России сталкиваются с дипломатическими и военными препятствиями

Киев, Украина (AFP) – Россия, увязшая в конфликте на востоке Украины, также потеряла свои дипломатические позиции в минувшие выходные, поскольку две другие европейские страны были близки к вступлению в НАТО.

Финляндия объявила в воскресенье, что стремится присоединиться к альянсу, заявив, что российское вторжение в Украину почти три месяца назад изменило ситуацию с безопасностью в Европе. Несколько часов спустя правящая партия Швеции поддержала заявку этой страны на членство, что может привести к тому, что заявка будет подана в течение нескольких дней.

Эти шаги станут серьезным ударом по президенту России Владимиру Путину, который назвал угрозу расширения НАТО в Восточной Европе после окончания холодной войны, а перед этими последними шагами назвал причину для нападения на Украину. НАТО заявляет, что это чисто оборонительный союз.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на встрече с высокопоставленными дипломатами НАТО в Берлине, что война «пойдет не так, как планировала Москва».

«Украина может выиграть эту войну», — сказал он, добавив, что НАТО должно продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

Тем временем Россия нанесла ущерб, но не смогла добиться значительных территориальных завоеваний на востоке Украины, где были сосредоточены ее военные усилия, поскольку российским войскам не удалось захватить столицу Киев.

Российские и украинские боевики ведут бои между деревнями и деревнями за Донбасс, восточное промышленное сердце Украины. Украинские солдаты восемь лет сражаются там с поддерживаемыми Москвой сепаратистами.

По словам губернатора области Сергея Гайдая, в минувшие выходные российские войска разбомбили химический завод и 11 многоэтажек в Северодонецке на Донбассе. Губернатор Львовской области заявил, что российские ракеты также уничтожили «объекты военной инфраструктуры» в Яворовском районе на западе Украины, недалеко от польской границы. Львов – ворота к оружию, поставляемому Западом в Украину.

Украинские военные заявили, что остановили новое наступление России на Донецкий регион Донбасса. В воскресенье Командование специальных операций Украины сообщило, что Украина взорвала два железнодорожных моста, захваченных российскими войсками на востоке Луганской области. Она сказала, что этот шаг был направлен на то, чтобы помешать России ввести дополнительные войска для нападения на города Лищанск и Северодонецк.

История продолжается

Украинские силы остановили попытку России продвинуться в районе города Изюм на востоке Украины, заявил губернатор Харьковской области Украины Оле Сенегубов.

Заявления Украины невозможно проверить независимо, но западные официальные лица также нарисовали мрачную картину России.

Министерство обороны Великобритании заявило в своем ежедневном сводке разведданных, что российские вооруженные силы потеряли до трети боевой мощи, которую они передали Украине в конце февраля, и не смогли добиться каких-либо значительных успехов.

«В нынешних условиях маловероятно, что Россия значительно ускорит темпы своего продвижения в течение следующих 30 дней», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Российские войска отошли из-под Харькова, второго по величине города Украины и крупного военного объекта в начале войны. После нескольких недель бомбардировок губернатор района заявил, что в городе уже несколько дней не было бомбежек.

Россия продолжала наносить удары по Харьковской области, но Украина сообщила об успехах.

Украинский батальон, воюющий в регионе, в воскресенье прибыл к границе с Россией и представил там торжественный ролик, адресованный президенту Владимиру Зеленскому. На видео, размещенном в Facebook Минобороны Украины, десятки боевиков стоят вокруг сине-желтой площадки, цвета Украины.

Один пояснил, что часть вышла «к линии раздела с Российской Федерацией, страной-оккупантом. Господин Президент, мы к ней подошли. Вот и мы».

Другие бойцы рисовали знаки победы и поднимали кулаки.

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила в воскресенье, что, несмотря на постоянную угрозу ракетных обстрелов, многие люди возвращаются домой в Харьков и другие города Украины. Беженцы возвращались не только из-за оптимизма по поводу возможного ослабления войны.

«Живут где-то так, не работают, платят за жилье, едят… вынуждены возвращаться по финансовым причинам», — сказала она в комментариях, переданных украинским информационным агентством РБК.

На юге Донбасса порт Мариуполь на Азовском море сейчас в значительной степени находится под контролем России, за исключением нескольких сотен украинских военнослужащих, которые отказались сдаться и до сих пор прячутся на металлургическом заводе «Азовсталь».

Несколько их жен призвали мировое сообщество добиться освобождения «всего гарнизона» во время онлайн-пресс-конференции. Женщины рассказали, что войска страдали от острой нехватки продовольствия, воды и медикаментов.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что его страна предложила эвакуировать раненых украинских солдат и мирных жителей на корабле с «Азовстали», сообщает государственный телеканал TRT.

Вторжение в Украину вызвало опасения в других странах на российском фланге, что оно может стать следующим. Финляндия имеет сухопутную границу протяженностью 1340 километров (830 миль) и Финский залив с Россией. Путин сказал президенту Финляндии Саули Ниинистё в телефонном разговоре в субботу, что вступление в НАТО будет «ошибкой».

В Швеции после того, как правящие социал-демократы в воскресенье поддержали планы вступления в НАТО, этот план должен был быть обсужден в понедельник в парламенте, после чего кабинет сделал заявление.

Однако НАТО действует единогласно, и потенциальные заявки на скандинавские страны были поставлены под сомнение из-за опасений по поводу Турции. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что он обсудил озабоченность Турции на встрече с НАТО, в частности предполагаемую поддержку Швецией и Финляндией курдских повстанческих группировок и ограничения на продажу оружия Турции.

Но во время воскресного визита в Швецию лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Финляндия и Швеция станут «важными дополнениями» к НАТО и что Соединенным Штатам следует как можно скорее ратифицировать их членство. МакКоннелл возглавляет делегацию сенаторов-республиканцев в регионе. Они нанесли неожиданный визит в Киев в субботу, чтобы продемонстрировать поддержку.

Украина также отпраздновала победу на субботнем конкурсе песни «Евровидение». Оркестр народного рэпа «Калош» стал победителем общеевропейского конкурса с песней «Стефания», ставшей гимном украинцев во время войны.

Зеленский пообещал, что его страна будет иметь честь принимать следующий ежегодный конкурс.

«Шаг за шагом мы вынуждаем оккупантов покинуть территорию Украины», — заявил Зеленский.

Лидер группы Оле Бисук заявил на пресс-конференции в воскресенье, что музыканты «готовы к бою», когда вернутся домой. Украинское правительство запрещает мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну, но шесть членов сборной, состоящей исключительно из мужчин, получили специальное разрешение на поездку в Италию, чтобы представлять Украину на соревнованиях.

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Маккуиллан сообщил из Львова. Юрий Карманов во Львове, Мстислав Чернов и Андреа Роза в Харькове, Елена Пекаторос в Одессе и другие сотрудники AP по всему миру внесли свой вклад в этот отчет.

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Александр Сташевский и Киаран Маккиллан, Associated Press