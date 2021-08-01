Возглавляет Российскую научную лабораторию Международной космической станции – Spaceflight Now

Примечание редактора: Обновлено 22 июля с задержкой главы Пирс.

Международная космическая станция получит самое большое расширение за более чем десятилетие после запуска российской исследовательской лаборатории и европейской роботизированной руки в среду с космодрома Байконур в Казахстане.

В среду российское исследовательское подразделение подняло “Науку”, или “науку”, на ракету “Протон”, чтобы начать восьмидневную погоню за космической станцией, кульминацией которой стала автоматическая стыковка с орбитальной позицией 29 июля.

Российское космическое агентство Роскосмос сообщает, что “Наука” имеет массу около 20,2 метрических тонны (44 500 фунтов) и размах полета 43 фута (13 м). Это первый крупный и компактный компонент, который будет постоянно добавлен к космической станции с 2011 года, и он станет одним из крупнейших элементов комплекса.

Запуск с космодрома Байконур состоялся в 10:58:25 по восточноевропейскому времени (1458: 25 по Гринвичу; 19:58:25 по местному времени), примерно за полчаса до захода солнца на историческом российском космодроме в Центральной Азии.

Ракета-носитель «Протон» на жидком топливе вылетела с Байконура с тягой в 2,5 миллиона фунтов от шести главных двигателей и направилась на северо-восток, чтобы выровняться с орбитальной плоскостью космической станции.

Первая ступень протона отключилась через две минуты полета и вернулась на Землю с Байконура. Роскосмос сообщил, что вторая и третья ступени ракеты сгорели, чтобы вывести Nouka на начальную орбиту между 123 и 233 милями (199 и 376 километров) на высоте.

Источники сообщили, что российские наземные группы изучали проблемы, связанные с Noka, вскоре после запуска в среду, что побудило менеджеров отказаться от первой запланированной модификации на орбите. Ожидалось, что эти проблемы не станут серьезной проблемой для сближения модуля и стыковки с космической станцией.

Ракета “Протон” только что взлетела с космодрома Байконур в Казахстане с российским научным модулем “Наука” и европейским роботизированным манипулятором, направленным на Международную космическую станцию. https://t.co/GwolfaPzvZ pic.twitter.com/RqC7oher4Z Космический полет 21 июля 2021 г.

НАСА подтвердило, что космический аппарат “Наука”, также называемый многоцелевым лабораторным модулем, обнаружил свои солнечные батареи и развернул навигационную антенну “Курс” вскоре после отделения от третьей ступени “Протона”.

Но российские команды отменили первую корректировку орбиты космического корабля после запуска через несколько часов после запуска. Не сразу было ясно, может ли изменение расписания повлиять на расписание стыковки Ноки с космической станцией, которое было назначено на 29 июля в 9:25 утра по восточному поясному времени (1325 по Гринвичу).

Исследовательский модуль «Наука» размером с автобус разрабатывался более 20 лет, первоначально как резервный для российского модуля «Заря», первого компонента космической станции, который будет запущен в 1998 году. В 2004 году Россия заявила, что резервный модуль будет преобразован в Заря в лабораторной установке для запуска в 2007 году.

Но из-за задержки российская лаборатория на долгие годы не работала. Инженеры “Энергии”, главного подрядчика российской программы пилотируемых космических полетов, обнаружили дефекты в двигательной установке блока в 2013 году. Блок был возвращен Хруничеву, его производителю, для длительного ремонта, из-за которого запуск “Науки” был отложен на несколько лет.

«Наука» – это первый герметичный модуль, который будет добавлен к космической станции с момента прибытия в 2016 году расширяемого модуля Bigelow. Последним компактным российским компонентом любого размера, запущенным на космическую станцию, был стыковочный модуль «Рассвет», который был доставлен НАСА. космический шаттл в 2010 году.

Модуль “Наука” будет стыковаться с надиром (обращенным к Земле) портом служебного модуля российской космической станции “Звезда”. На этом месте российский причал находится с 2001 года.

В рамках подготовки к стыковке модуля “Наука” российский корабль снабжения “Прогресс” должен отвести модуль “Пирс” от космической станции. Космический корабль “Прогресс” и стыковочный отсек “Пирс” должны были отделиться от космической станции в 9:15 утра по восточному времени (13:15 по Гринвичу) в пятницу, готовясь к разрушительному возвращению в Тихий океан примерно через четыре часа.

Однако источники сообщили в четверг, что отсоединение космического корабля “Прогресс” от модуля “Пирс” было отложено на один день до субботы, вероятно, в качестве меры предосторожности, поскольку российские инженеры оценивают состояние недавно запущенного космического корабля “Наока”.

Между отделением модуля “Пирс” и прибытием “Науки” на следующей неделе наземные группы планируют осмотреть нижний стыковочный порт на модуле “Звезда” с помощью камер на канадском манипуляторе космической станции. Осмотр позволит убедиться в отсутствии мусора или препятствий на швартовном механизме, который последний раз использовался для стыковки, когда «Пирс» был присоединен к станции в 2001 году.

Если команды обнаружат какие-либо проблемы, космонавты Олег Новицкий и Петр Добров могут отправиться в космический полет на следующей неделе за пределы космической станции, чтобы очистить систему стыковки.

После стыковки с модулем “Наука” российские космонавты планируют провести серию до 11 выходов в открытый космос в конце этого и в начале следующего года для оснащения нового компонента открытой лаборатории.

После того, как “Наука” будет полностью введена в эксплуатацию, в конце этого года на ней будут размещены корабли снабжения “Прогресс”, капсулы экипажа “Союза” и новый российский узел “Причал”.

В «Науке» российские космонавты установят и активируют научные эксперименты, подготовят новую систему производства кислорода к работе, построят новый туалет и оснастят новое общежитие для дополнительного российского члена экипажа космической станции.

Модуль “Наука” также несет европейскую роботизированную руку, построенную 15 лет назад в ожидании возможности полететь на космическую станцию.

Комплексная разработка европейской роботизированной руки началась в 1996 году, и рука хранилась более десяти лет. Изначально планировалось запустить на космическом шаттле НАСА, 37-футовая (11,3-метровая) рука присоединится к канадским и японским роботам-манипуляторам за пределами космической станции, чтобы помочь в перемещении внешних полезных нагрузок и помочь астронавтам в выходах в открытый космос.

План запуска роботизированной руки изменился, и Европейское космическое агентство заявило, что готово отправить 37-футовую (11,3-метровую) руку в Россию в 2006 году, чтобы установить ее на новый российский научный элемент для запуска на Протоне. ракета. Но роботизированная рука была отправлена ​​на хранение в Европу из-за проблемы во время разработки установки «Наука».

«ERA немного отличается от других манипуляторов, уже находящихся на станции», – сказал Филип Шонеансем, менеджер проекта ERA в ESA. Его можно полностью запрограммировать, что полезно. Его можно запускать с внешней панели управления, которой нет у других. Таким образом, даже когда вы выходите в открытый космос, вы можете управлять ERA, просто просматривая эту панель управления и используя ее. также можно запускать изнутри с помощью ноутбука, поэтому для этого не нужен джойстик.

Европейский робот-манипулятор может ходить по российской части космической станции. Европейское космическое агентство заявляет, что оно способно нести полезную нагрузку более 17000 фунтов или 8 метрических тонн с точностью до пяти дюймов (5 мм).

Астронавт ЕКА Томас Бискет, в настоящее время проживающий на космической станции, проведет первоначальную проверку состояния робота-манипулятора с помощью компьютера внутри комплекса. Затем будет произведено полное вытягивание руки, чтобы проверить ее готовность к работе.

Скунеджансм сказал, что первым операционным применением манипулятора будет установка охлаждающей жидкости и фиксация системы выравнивания давления оборудования на блоке Nauka. Астронавты ЕКА Маттиас Маурер и Саманта Кристофоретти, запуск которых запланирован на конец этого и начало следующего года, будут помогать в этой работе.

Отправьте электронное письмо автору.

Следите за сообщениями Стивена Кларка в Twitter: Встраивать твит.