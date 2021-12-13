Воздушно-космические силы России наращивают боевые возможности с помощью новых систем противовоздушной обороны и авиации — военной и оборонной

Москва, 9 декабря. / ТАСС /. Россия борется с потенциальными угрозами в космосе за счет повышения боевых возможностей своих военно-воздушных сил, заявил в четверг начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных дипломатов.

«Еще один спутник единственной космической системы был выведен на орбиту для создания средств противовоздушной обороны для своевременного обнаружения и предупреждения ракетной атаки. Продолжаются усилия по созданию загоризонтных радиолокационных станций, которые позволяют контролировать воздушное пространство на расстоянии 2000 км. от наших границ ».

Командующий российской армией сообщил, что ВКС России оснащают свои части и соединения перспективными и модернизированными самолетами, ракетными комплексами класса «земля-воздух», радиолокационными станциями и комплексами различных наименований.

«Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и« Панцирь-С »», — заявил командующий российской стороны. — сказал Генштаб.

«Беспилотная авиация развивается дальше. В войска переданы новые разведывательно-ударные платформы с беспилотниками, которые успешно прошли испытания в боевых условиях на сирийской территории. Полеты также расширяются».