Война на Украине: Анджелина Джоли найдена во Львове во время российского вторжения | Мировые новости

Пока Россия продолжает нападать на Украину, Анджелина Джоли едет во Львов на западе Украины.
На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как голливудская звезда, являющаяся специальным посланником ООН, останавливается в отеле в раздираемой войной стране.
Губернатор области сообщил, что Джоли, приехавшая лично, приехала поговорить с переселенцами-украинцами, которые нашли убежище в городе.
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Во время поездки он пообщался с детьми, пострадавшими в результате ракетного обстрела Россией вокзала Краматорска и находившимися на лечении.
Звезда отправилась в школу, где познакомилась с учениками и сделала с ними селфи.
В марте Джоли отправилась в Рим и легла в больницу под Ватиканом, чтобы ухаживать за детьми, спасшимися от конфликта между Украиной и Россией.
Он сидел и разговаривал с молодыми пациентами, у некоторых из которых был диагностирован рак, и посещал врачей и медсестер, лечивших его в больнице.
Львов практически не пострадал от войны, но в середине апреля после российских ударов была зарегистрирована первая гибель гражданского населения.
Это центр десятков тысяч людей, бегущих в соседнюю Польшу после нескольких недель забастовок в таких городах, как Киев, Харьков и Мариуполь.
Джоли, получившая «Оскар», была послом доброй воли Верховного комиссара ООН по делам беженцев с 2001 по 2012 год, прежде чем была назначена специальным посланником.
По данным ООН, миссия 46-летнего мужчины сосредоточена на «серьезных кризисах, приведших к крупномасштабным перемещениям населения» и помогла «внести свой вклад в критический процесс поиска решений для людей, которые вынуждены покинуть свои дома».
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