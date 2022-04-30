Война на Украине: Анджелина Джоли найдена во Львове во время российского вторжения | Мировые новости

Пока Россия продолжает нападать на Украину, Анджелина Джоли едет во Львов на западе Украины.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как голливудская звезда, являющаяся специальным посланником ООН, останавливается в отеле в раздираемой войной стране.

Губернатор области сообщил, что Джоли, приехавшая лично, приехала поговорить с переселенцами-украинцами, которые нашли убежище в городе.

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Во время поездки он пообщался с детьми, пострадавшими в результате ракетного обстрела Россией вокзала Краматорска и находившимися на лечении.

Звезда отправилась в школу, где познакомилась с учениками и сделала с ними селфи.

В марте Джоли отправилась в Рим и легла в больницу под Ватиканом, чтобы ухаживать за детьми, спасшимися от конфликта между Украиной и Россией.

Он сидел и разговаривал с молодыми пациентами, у некоторых из которых был диагностирован рак, и посещал врачей и медсестер, лечивших его в больнице.

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Анджелина Джоли уехала в Украину. На фото: Максим Козицкий



Львов практически не пострадал от войны, но в середине апреля после российских ударов была зарегистрирована первая гибель гражданского населения.

Это центр десятков тысяч людей, бегущих в соседнюю Польшу после нескольких недель забастовок в таких городах, как Киев, Харьков и Мариуполь.

Джоли, получившая «Оскар», была послом доброй воли Верховного комиссара ООН по делам беженцев с 2001 по 2012 год, прежде чем была назначена специальным посланником.

По данным ООН, миссия 46-летнего мужчины сосредоточена на «серьезных кризисах, приведших к крупномасштабным перемещениям населения» и помогла «внести свой вклад в критический процесс поиска решений для людей, которые вынуждены покинуть свои дома».