война на Украине: Великобритания, США и ЕС официально обвиняют Россию в кибератаке на спутниковую компанию | новости науки и техники

Великобритания, США и Европейский союз официально обвинили Россию в причастности к кибератаке на сеть спутниковой связи, используемую в Украине.

Предприятия и частные лица, использующие маршрутизаторы американской компании Viasat, которая обеспечивает широкополосное спутниковое подключение к Интернету, были остановлены до того, как танки начали въезжать в страну.

«Кибератака произошла за час до неспровоцированного и неспровоцированного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, что способствовало военной агрессии», — говорится в заявлении Евросоюза.

«Хотя считается, что основной целью были украинские военные, пострадали и другие агенты, в том числе частные и коммерческие интернет-пользователи», — добавили в Госдепартаменте.

В результате атаки в Германии были отключены 5800 ветряных турбин, поскольку они используют маршрутизаторы Viasat для удаленного мониторинга и управления.

Компания заявила, что десятки тысяч ее станций были практически уничтожены и нуждались в замене.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила: «Это явное и шокирующее свидетельство преднамеренного и злонамеренного нападения России на Украину, которое имело разрушительные последствия для простых людей и бизнеса в Украине и по всей Европе.

«Мы продолжим напоминать о злонамеренном поведении России и неспровоцированной агрессии на суше, на море и в киберпространстве и обязательно столкнемся с ужасными последствиями».

Ранее Viasat заявляла, что «тесно сотрудничает» с оптовыми дистрибьюторами, чтобы вернуть своих клиентов в онлайн.

«Из-за характера оптового бизнеса Viasat обычно не работает напрямую с конечными пользователями. Вместо этого дистрибьюторы работают напрямую с конечными клиентами и могут определить пострадавших, чтобы оказать поддержку для восстановления обслуживания».

Компания заявила, что новые модемы предоставляются как наиболее эффективный способ восстановления связи.

«Viasat уже отправила дистрибьюторам десятки тысяч сменных модемов и готова поставлять дополнительные модемы по мере необходимости», — добавила она.

В заявлении ЕС атака была названа «еще одним примером безответственного поведения России в киберпространстве, которое также является неотъемлемой частью ее незаконного и неспровоцированного вторжения в Украину».

«Такое поведение противоречит ожиданиям всех государств-членов ООН, включая Российскую Федерацию, в отношении ответственного поведения государств и намерений государств в киберпространстве.

«Россия должна остановить эту войну и немедленно положить конец бессмысленным человеческим страданиям», — добавили в ЕС.